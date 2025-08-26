Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
- Hồ Chí Minh: 31 Trần Khắc Chân, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Phân tích thị trường xác định cơ hội, thách thức trong kinh doanh.
Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và tổ chức thực hiện nhằm gia tăng doanh số, lợi nhuận theo mục tiêu được duyệt.
Thiết lập, duy trì, và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đàm phán ký hết hợp đồng và phối hợp triển khai dự án.
Xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông và tổ chức thực hiện các chiến dịch một cách hiệu quả, nâng cao nhận diện thương hiệu.
Tiếp nhận, phản hồi và phối hợp giải quyết các thắc mắc, khiếu nại dịch vụ từ khách hàng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khảo sát dịch vụ khách hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ, đề xuất phương án cải thiện dịch vụ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh và Ban Tổng Giám đốc giao.
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh: sử dụng thành thạo. Tin học văn phòng.
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng phát triển kinh doanh
Có kinh nghiệm ngành vận tải là lợi thế.
Kỹ năng quản lý nhân sự; giao tiếp tốt, đàm phán thuyết phục.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nhạy bén với yêu cầu/ thay đổi của khách hàng
Linh hoạt xử lý tình huống; trung thực, điềm tĩnh.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.
Hưởng 1 ngày phép/tháng. Hưởng các chế độ ốm đau thăm hỏi.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường phát triển toàn diện: việc làm trong không gian thân thiện, đồng nghiệp chuyên nghiệp, và lộ trình phát triển rõ ràng.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI