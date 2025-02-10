Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Thanh Toán Điện Tử VNPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí Senior Sales Manager có khả năng khai thác khách hàng B2B và triển khai các sản phẩm của VNPT EPAY tới các đối tác khách doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Mô tả công việc:

- Triển khai kinh doanh (tìm kiếm khách hàng, gặp gỡ khách hàng, trao đổi, đàm phán), xây dựng mối quan hệ mật thiết với khách hàng để hoàn thành KPI Công ty đề ra (Hợp đồng, số lượng giao dịch, sản lượng).

- Xây dựng và tổ chức triển khai kênh bán hàng để phát triển doanh thu, doanh số khi triển khai kinh doanh các dịch vụ của Công ty.

- Thực hiện xây dựng chiến lược kinh doanh, phương án kinh doanh và kế hoạch kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kinh doanh các dịch vụ của Công ty.

- Quản lý, phân tích doanh số, thị phần của thị trường trong lĩnh vực thanh toán điện tử và làm việc trực tiếp với Ban Lãnh đạo nhằm đưa ra các giải pháp về thị trường, chiến lược kinh doanh, giải pháp làm tăng doanh số và chiến lược cạnh tranh với các đối thủ trong ngành.

- Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, Marketing nhằm đạt

được các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp cùng các phòng ban giải quyết các khiếu nại của khách hàng (nếu có) và thường xuyên thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng.