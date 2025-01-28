Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Mô tả công việc

• Phụ trách phát triển hệ thống bán lẻ kênh nhà thuốc khu vực Miền Nam để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng, đạt được thị phần, doanh số theo chiến lược của công ty; khai thác tối đa tiềm năng thị trường thông qua việc sữ dụng tối đa nguồn lực của công ty đạt được kế hoạch công ty đề ra.

• Xây dựng kế hoạch bán hàng: Lập kế hoạch bán hàng chi tiết, bao gồm mục tiêu, chiến lược, phân công nhiệm vụ.

• Tổ chức hoạt động quảng bá sản phẩm, thúc đẩy bán hàng: Tổ chức các sự kiện như hội thảo, triển lãm để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng.

• Xây dựng hệ thống phân phối: Xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả để đưa sản phẩm/dịch vụ đến tay người tiêu dùng.

• Quản lý danh sách khách hàng: Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, phân tích hành vi mua hàng của khách hàng.

• Đánh giá hiệu quả: Đánh giá hiệu quả của các hoạt động Truyền Thông & Bán Hàng, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

• Đào tạo và phát triển đội ngũ: Xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức, mô tả công việc cho các chức danh của phòng kinh doanh Nội Địa và Quốc Tế. để đạt được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty.

• Ngân sách: Đề xuất ngân sách và quản lý ngân sách kinh doanh một cách hiệu quả.