Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
- Hồ Chí Minh: Khu vực miền Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 45 Triệu
Mô tả công việc
• Phụ trách phát triển hệ thống bán lẻ kênh nhà thuốc khu vực Miền Nam để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng, đạt được thị phần, doanh số theo chiến lược của công ty; khai thác tối đa tiềm năng thị trường thông qua việc sữ dụng tối đa nguồn lực của công ty đạt được kế hoạch công ty đề ra.
• Xây dựng kế hoạch bán hàng: Lập kế hoạch bán hàng chi tiết, bao gồm mục tiêu, chiến lược, phân công nhiệm vụ.
• Tổ chức hoạt động quảng bá sản phẩm, thúc đẩy bán hàng: Tổ chức các sự kiện như hội thảo, triển lãm để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng.
• Xây dựng hệ thống phân phối: Xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả để đưa sản phẩm/dịch vụ đến tay người tiêu dùng.
• Quản lý danh sách khách hàng: Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, phân tích hành vi mua hàng của khách hàng.
• Đánh giá hiệu quả: Đánh giá hiệu quả của các hoạt động Truyền Thông & Bán Hàng, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
• Đào tạo và phát triển đội ngũ: Xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức, mô tả công việc cho các chức danh của phòng kinh doanh Nội Địa và Quốc Tế. để đạt được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty.
• Ngân sách: Đề xuất ngân sách và quản lý ngân sách kinh doanh một cách hiệu quả.
Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn phù hợp với năng lực bao gồm lương cứng, phụ cấp, thưởng doanh số Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch), thưởng lương tháng 13 Quà mừng Si
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
