Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81 Trung Lương 16, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

1. Lập kế hoạch kinh doanh

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể cho sản phẩm mỹ phẩm, triển khai thực hiện mục tiêu doanh số theo tháng/quý/năm.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng tiềm năng để đề xuất chiến lược phù hợp.

Phối hợp cùng Phòng marketing đưa ra các chiến dịch bán hàng, truyền thông phù hợp khai thác khách hàng tiềm năng.

2. Quản lý hoạt động bán hàng

Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng: Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác trong trong lĩnh vực (Spa, mỹ phẩm, phòng khám da liễu, Đại lý kinh doanh online/offline...)

- Giám sát quá trình bán hàng: tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm đến ký kết hợp đồng, uá trình chuyển đổi data khách hàng từ Marketing.

- Đề xuất các chương trình khuyến mãi, sự kiện để tăng doanh số đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh

- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng.

3. Quản lý đội ngũ:

- Đào tạo hướng dẫn nhân viên kinh doanh để xây dựng đội ngũ vững mạnh.

- Quản trị và đánh giá KPI của nhân sự phòng Kinh doanh

4. Báo cáo

Theo dõi các chỉ số kinh doanh, doanh số các CTKM, workshop, sự kiện....doanh số chuyển đổi từ MKT

Đánh giá, phân tích kết quả từng chiến dịch và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành liên quan như Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sức khỏe/làm đẹp/mỹ phẩm.

- Am hiểu về sản phẩm mỹ phẩm, xu hướng thị trường

- Kỹ năng giao tiếp hoạt ngôn, nói chuyện trước đám đông lưu loát

- Khả năng tổng hợp dữ liệu, lập kế hoạch và bám sát mục tiêu

Tại Công ty CP TM XNK Uyên Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 35 – 50 triệu (lương cơ bản từ 25 - 30 triệu/ tháng + thưởng hoa hồng doanh số).

- Thưởng doanh số quý/ doanh số năm

- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng cuối năm.

- Đi du lịch hằng năm

- Cấp phát đầy đủ công cụ hỗ trợ công việc.

- Huởng đầy đủ các chế độ BHXH, ngày phép theo quy định của pháp luật. Chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TM XNK Uyên Phương

