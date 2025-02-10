Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Saic Motor Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu

Công Ty TNHH Saic Motor Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Saic Motor Việt Nam

Mức lương
35 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72 Đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

• Tuyển dụng: 1 ASM tại miền Bắc và 1 tại miền Nam.
• Thường xuyên thăm các đại lý, ít nhất 1 lần/tháng để hỗ trợ hoạt động bán hàng của đại lý.
• Hỗ trợ và tư vấn đại lý về đơn hàng, thanh toán, nhận xe, kiểm kê, xe demo…
• Hỗ trợ và tư vấn đại lý về hoạt động tiếp thị, hoạt động bán hàng, kiểm soát kho, quản lý xe demo…
• Thu thập báo cáo bán hàng từ đại lý: báo cáo EBR, báo cáo thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh… đề xuất với cấp trên và BOD kế hoạch hành động cho hoạt động bán hàng, chiến dịch khuyến mại khi cần thiết
• Hỗ trợ bán xe đội của đại lý và khách hàng tiềm năng bán xe đội.
• Tư vấn và hỗ trợ hoạt động bán hàng tại đại lý để tăng lượng khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi, đặt xe, bán lẻ.
• Hỗ trợ sự kiện đại lý và triển lãm ô tô (nếu cần).

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH trở lên.
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực ô tô
- Có kinh nghiệm trong việc thiết lập chiến lược và kế hoạch bán hàng
- Có kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo tốt
- Giỏi về quản lý vận hành và kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại Công Ty TNHH Saic Motor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Saic Motor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: L16-03, Tầng 16, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

