Tuyển Trưởng phòng kinh doanh GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

- Tìm kiếm Khách hàng, triển khai bán hàng, hoàn thành chỉ tiêu doanh số bán xe ô tô điện Vinfast, dòng xe VF3

- Triển khai bán hàng theo quy trình của Công ty.

- Chăm sóc khách hàng sau Bán hàng.

- Cập nhật kiến thức về sản phẩm & các phương pháp bán hàng mới.

- Báo cáo bán hàng hằng ngày.

- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán xe Ô tô

- Có hiểu biết về các dòng xe Ô tô

- Có tinh thần dịch vụ, có kỹ năng chăm sóc khách hàng

- Chăm chỉ, quyết liệt

Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì

