Tuyển Trưởng phòng kinh doanh GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

GSM
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
GSM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại GSM

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

- Tìm kiếm Khách hàng, triển khai bán hàng, hoàn thành chỉ tiêu doanh số bán xe ô tô điện Vinfast, dòng xe VF3
- Triển khai bán hàng theo quy trình của Công ty.
- Chăm sóc khách hàng sau Bán hàng.
- Cập nhật kiến thức về sản phẩm & các phương pháp bán hàng mới.
- Báo cáo bán hàng hằng ngày.
- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán xe Ô tô
- Có hiểu biết về các dòng xe Ô tô
- Có tinh thần dịch vụ, có kỹ năng chăm sóc khách hàng
- Chăm chỉ, quyết liệt

Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GSM

GSM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

