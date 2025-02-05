Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

TRÁCH NHIỆM CHUNG

• Xây dựng, lập kế hoạch, kiểm soát số liệu kinh doanh. Kiểm soát chi phí theo kế hoạch đề ra.

• Nghiên cứu, định hướng, xây dựng các sản phẩm dịch vụ của Công ty.

• Quản lý, điều hành, giám sát các hoạt động của phòng Dịch vụ. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty

• Quản lý nhân viên trong phòng Dịch vụ theo phân cấp. Đảm bảo việc đào tạo, duy trì và phát triển đội ngũ nhân viên.

• Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan chức năng, đối tác, khách hàng liên quan đến kinh doanh dịch vụ của Công ty.

QUYỀN HẠN

• Điều động, sắp xếp, bố trí và ký duyệt đề xuất, đánh giá nhân sự thuộc phòng Dịch vụ.

• Đề xuất công việc liên quan đến hoạt động của phòng trình Ban Giám đốc phê duyệt.

• Yêu cầu các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan phối hợp thực hiện trong công việc.