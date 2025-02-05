Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà
- Hà Nội: 87 Láng Hạ, Phường Thành Công, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
TRÁCH NHIỆM CHUNG
• Xây dựng, lập kế hoạch, kiểm soát số liệu kinh doanh. Kiểm soát chi phí theo kế hoạch đề ra.
• Nghiên cứu, định hướng, xây dựng các sản phẩm dịch vụ của Công ty.
• Quản lý, điều hành, giám sát các hoạt động của phòng Dịch vụ. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty
• Quản lý nhân viên trong phòng Dịch vụ theo phân cấp. Đảm bảo việc đào tạo, duy trì và phát triển đội ngũ nhân viên.
• Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan chức năng, đối tác, khách hàng liên quan đến kinh doanh dịch vụ của Công ty.
QUYỀN HẠN
• Điều động, sắp xếp, bố trí và ký duyệt đề xuất, đánh giá nhân sự thuộc phòng Dịch vụ.
• Đề xuất công việc liên quan đến hoạt động của phòng trình Ban Giám đốc phê duyệt.
• Yêu cầu các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan phối hợp thực hiện trong công việc.
Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà
