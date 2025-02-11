Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Dịch vụ giáo dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Dịch vụ giáo dục Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Dịch vụ giáo dục Việt Nam

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Dịch vụ giáo dục Việt Nam

Mức lương
800 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 92 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 800 - 1,200 USD

A. Xác lập ngân sách và xây dựng chiến lược kinh doanh TMĐT
+ Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của công ty cho mảng TMĐT kênh trong nước đối với các sàn TMĐT như Shopee, Tictok, Facebook/Meta,....
+ Phối hợp với phòng kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing TMĐT.
+ Tuyển dụng, đào tạo, và phân bổ nhiệm vụ nhân viên thuộc phòng ban quản lý, dựa vào kế hoạch đã được phê duyệt.
+ Thiết lập ngân sách marketing, dự trù và phân bổ ngân sách theo tháng/năm.
B. Xây dựng chiến lược và hỗ trợ phát triển kênh TMĐT nước ngoài.
+ Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển kênh TMĐT nước ngoài: Amzazon, Alibaba…
+ Nghiên cứu & đánh giá thị trường.
+ Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
+ Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
+ Tuyển dụng, Quản lý & đào tạo nhân viên của phòng ban phụ trách.
+ Quản lý toàn bộ nhân viên thuộc phòng ban.

Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Dịch vụ giáo dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Dịch vụ giáo dục Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Dịch vụ giáo dục Việt Nam

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Dịch vụ giáo dục Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 92 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

