Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Dịch vụ giáo dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

A. Xác lập ngân sách và xây dựng chiến lược kinh doanh TMĐT

+ Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của công ty cho mảng TMĐT kênh trong nước đối với các sàn TMĐT như Shopee, Tictok, Facebook/Meta,....

+ Phối hợp với phòng kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing TMĐT.

+ Tuyển dụng, đào tạo, và phân bổ nhiệm vụ nhân viên thuộc phòng ban quản lý, dựa vào kế hoạch đã được phê duyệt.

+ Thiết lập ngân sách marketing, dự trù và phân bổ ngân sách theo tháng/năm.

B. Xây dựng chiến lược và hỗ trợ phát triển kênh TMĐT nước ngoài.

+ Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển kênh TMĐT nước ngoài: Amzazon, Alibaba…

+ Nghiên cứu & đánh giá thị trường.

+ Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị.

+ Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

+ Tuyển dụng, Quản lý & đào tạo nhân viên của phòng ban phụ trách.

+ Quản lý toàn bộ nhân viên thuộc phòng ban.