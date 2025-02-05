Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN - POTMASCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

• Thực hiện các thủ tục ủy thác nhập khẩu, thực hiện các giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với chủ đầu tư và đối tác nước ngoài.

• Thực hiện các thủ tục mở LC, thanh toán LC và thanh toán với chủ đầu tư.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất/ nhập khẩu.

• Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán thuế XNK, kê khai thuế NTNN.

• Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh với cơ quan Hải quan trong quá trình xuất nhập khẩu và xử lý vướng mắc về hàng hóa, dịch vụ tại cảng/Sân bay.

• Cập nhật thông tin văn bản pháp luật liên quan đến hàng hóa Xuất nhập khẩu.

• Thực hiện một phần mua hàng trong nước theo các sản phẩm được giao (nếu có).

• Thực hiện các yêu cầu khác từ BGĐ.