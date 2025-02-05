Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN - POTMASCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN - POTMASCO
- Hồ Chí Minh: Công ty CP Vật tư Bưu điện 270 Lý Thường Kiệt P14 Q10
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
• Thực hiện các thủ tục ủy thác nhập khẩu, thực hiện các giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với chủ đầu tư và đối tác nước ngoài.
• Thực hiện các thủ tục mở LC, thanh toán LC và thanh toán với chủ đầu tư.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất/ nhập khẩu.
• Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán thuế XNK, kê khai thuế NTNN.
• Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh với cơ quan Hải quan trong quá trình xuất nhập khẩu và xử lý vướng mắc về hàng hóa, dịch vụ tại cảng/Sân bay.
• Cập nhật thông tin văn bản pháp luật liên quan đến hàng hóa Xuất nhập khẩu.
• Thực hiện một phần mua hàng trong nước theo các sản phẩm được giao (nếu có).
• Thực hiện các yêu cầu khác từ BGĐ.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Ngoại ngữ: Tiếng anh IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEIC 685 trở lên
+ Có khả năng đàm phán hợp đồng ngoại thương
• Kinh nghiệm: Không yêu cầu
• Có mong muốn làm việc lâu dài, kiên nhẫn, linh hoạt chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN - POTMASCO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN - POTMASCO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI