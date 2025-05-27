Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn,, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh/ Phương án kinh doanh theo tháng, quý, năm phù hợp với mục tiêu chung của công ty

- Xây dựng và quản lý hệ thống kênh phân phối: NPP, Đại lý, Horeca, doanh nghiệp,…

- Phát triển đội ngũ bán hàng: Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ kinh doanh; thiết lập mục tiêu và đánh giá hiệu suất công việc.

- Nghiên cứu, đánh giá thị trường và đối thủ cạnh tranh (giá cả, chính sách bán hàng, chương trình ưu đãi…) để đề xuất các giải pháp kinh doanh hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh với các đối tác lớn, làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo, bộ phận thu mua của các doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác lâu dài.

- Phối hợp với phòng Marketing, phòng đào tạo, Chăm sóc khách hàng để đề xuất và triển khai các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi hiệu quả, thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo hiệu quả bán hàng.

- Đề xuất các giải pháp cải tiến liên tục để tăng trưởng hiệu quả và tối ưu chi phí.

- Báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ (tuần/tháng/quý) lên Ban Giám đốc, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa doanh số.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành QTKD, Kinh doanh quốc tế, Thương mại hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh hoặc các vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG, Kinh doanh hàng hóa, nông sản

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Kỹ năng quản lý, phát triển, dẫn dắt và tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh

- Kỹ năng xây dựng chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch và triển khai hiệu quả.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu thị trường và báo cáo.

- Nhiệt huyết, chủ động, chịu được áp lực công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh

- Chế độ lương thưởng và chế độ phúc lợi, nghỉ mát, khám sức khỏe, tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ lễ, nghỉ tết... theo quy định của Bộ Luật Lao động.

- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện, đào tạo nội bộ...và các chế độ phúc lợi khác..;

- Môi trường làm việc văn minh, hướng đến giá trị và phát triển bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO

