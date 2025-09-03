Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà King Building, 7 Chùa Bộc, Kim Liên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm tìm kiếm các cơ hội mới để khai phá thị trường và mở rộng phạm vi kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo.

Liên tục tìm kiếm và cập nhật các xu hướng thị trường tiềm năng và nhu cầu của khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh theo định hướng của ban lãnh đạo.

2. Phát triển Kinh doanh:

Hỗ trợ Giám đốc phát triển Kinh doanh xây dựng các mục tiêu doanh số phù hợp với mục tiêu của công ty.

Cải thiện và nâng cao quy trình bán hàng để đạt tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường hiệu quả kinh doanh.

Hỗ trợ triển khai các chiến lược mới để thâm nhập thị trường mới.

3. Quản lý Đơn vị Kinh doanh:

Dẫn dắt đơn vị kinh doanh đạt được các mục tiêu bán hàng và mở rộng thị phần.

Xây dựng và phát triển kế hoạch bán hàng.

Quản lý, đào tạo, và phát triển đội ngũ bán hàng.

Giám sát các chỉ số hiệu suất bán hàng và đánh giá hiệu quả của đội ngũ.

4. Quản lý Quan hệ Khách hàng:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng chủ chốt.

Đảm bảo đưa ra các giải pháp phù hợp để tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

5. Hợp tác Liên phòng ban:

Làm việc chặt chẽ với các đội Delivery và Tài chính để điều chỉnh và hỗ trợ hoàn thành việc cung cấp dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp.

Tối thiểu 03 năm tại vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm bán hàng với nhóm khách hàng doanh nghiệp với giá trị hợp đồng lớn.

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông là một lợi thế.

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh từ 1000 – 2000 USD gross/tháng.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Thưởng doanh số dựa trên hiệu suất bán hàng.

Thưởng dựa trên kết quả kinh doanh.

Điều kiện làm việc linh hoạt.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM

