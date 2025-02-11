Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TONKIN CONNECT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TONKIN CONNECT
- Hà Nội: Toà nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Bán hàng đồ gỗ nội thất cho các nhà mua hàng nước ngoài
• Học hỏi và nắm kiến thức về tất cả các sản phẩm của nhà cung cấp, giá cả, biểu mẫu, sản phẩm hoàn thiện, chi tiết khác.
• Cung cấp thông tin sản phẩm cho khách hàng, giải thích các tính năng và khác biệt giữa hàng hóa nhà máy mình làm việc với các sản phẩm khác trên thị trường, chào hàng và chốt đơn hàng
• Follow up khách hàng tiềm năng và nhận inquiry từ khách hàng
• Cung cấp dịch vụ khách hàng sau bán hàng
• Đạt doanh số hàng tháng hàng quý và hàng năm
• Duy trì thông tin khách hàng cập nhật bao gồm dữ liệu liên lạc, các thông tin liên quan khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học
Quyền lợi:
Được trả lương, đóng bảo hiểm xã hội như mức thoả thuận
Có cơ hội giỏi ngành hàng và am hiểu thị trường nước ngoài sau khi được training và làm việc trực tiếp
Tại CÔNG TY TNHH TONKIN CONNECT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TONKIN CONNECT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
