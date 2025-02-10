Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm;

• Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hệ thống hơn 20 cửa hàng khu vực Miền Bắc nhằm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo AOP được giao;

• Giám sát, kiểm soát quá trình vận hành của hệ thống cửa hàng theo đúng quy trình, quy định Công ty;

• Quản lý hàng hoá, quản lý trưng bày, tổ chức kiểm kê, quản lý tồn kho tại cửa hàng;

• Đào tạo, huấn luyện, đánh giá chất lượng đội ngũ bán hàng; đảm bảo chất lượng dịch vụ tại từng cửa hàng;

• Đàm phán giá thuê mặt bằng và xử lý các phát sinh của hệ thống cửa hàng;

• Tham mưu, đề xuất, xây dựng các chính sách bán hàng, chế độ lương thưởng và chương trình để thúc đẩy kinh doanh;

• Nghiên cứu, nắm bắt thị trường, phân tích hoạt động cửa hàng từ đó đưa ra các kiến nghị hợp lý, đề xuất mở mới/đóng cửa cửa hàng phù hợp;

• Đánh giá hiệu quả thực hiện của nhân viên, cửa hàng;

• Báo cáo Ban Tổng Giám đốc theo đúng nội dung và thời hạn yêu cầu.