Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch
- Hà Nội: 35 Cự Lộc, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm;
• Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hệ thống hơn 20 cửa hàng khu vực Miền Bắc nhằm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo AOP được giao;
• Giám sát, kiểm soát quá trình vận hành của hệ thống cửa hàng theo đúng quy trình, quy định Công ty;
• Quản lý hàng hoá, quản lý trưng bày, tổ chức kiểm kê, quản lý tồn kho tại cửa hàng;
• Đào tạo, huấn luyện, đánh giá chất lượng đội ngũ bán hàng; đảm bảo chất lượng dịch vụ tại từng cửa hàng;
• Đàm phán giá thuê mặt bằng và xử lý các phát sinh của hệ thống cửa hàng;
• Tham mưu, đề xuất, xây dựng các chính sách bán hàng, chế độ lương thưởng và chương trình để thúc đẩy kinh doanh;
• Nghiên cứu, nắm bắt thị trường, phân tích hoạt động cửa hàng từ đó đưa ra các kiến nghị hợp lý, đề xuất mở mới/đóng cửa cửa hàng phù hợp;
• Đánh giá hiệu quả thực hiện của nhân viên, cửa hàng;
• Báo cáo Ban Tổng Giám đốc theo đúng nội dung và thời hạn yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Anh Khuê Watch
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI