Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Diligo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Hà Nội: Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến và các sàn thương mại
điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok, Facebook, Zalo, Amazon, Alibaba …
2. Xây dựng kế hoạch và quản lý các chiến dịch quảng cáo, marketing online, khuyến mại …nhằm
thúc đẩy hoạt động bán hàng.
3. Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện các quy trình bán hàng thương mại điện tử.
4. Đề xuất với Ban lãnh đạo các chính sách bán hàng, chính sách giá bán, chương trình khuyến mại
phù hợp theo từng thời điểm.
5. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng, quý, năm.
6. Làm việc với bộ phận Marketing và Design để đảm bảo về nội dung, hình ảnh, truyền thông,
thông tin sản phẩm theo đúng chiến lược của Công ty.
7. Phối hợp với bộ phận R&D đưa ra những đề xuất, ý tưởng phát triển sản phẩm mới nhằm thúc
đẩy bán hàng.
8. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính, Kinh tế hoặc các
Tại Công Ty Cổ Phần Diligo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Diligo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
