Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Diligo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến và các sàn thương mại

điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok, Facebook, Zalo, Amazon, Alibaba …

2. Xây dựng kế hoạch và quản lý các chiến dịch quảng cáo, marketing online, khuyến mại …nhằm

thúc đẩy hoạt động bán hàng.

3. Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện các quy trình bán hàng thương mại điện tử.

4. Đề xuất với Ban lãnh đạo các chính sách bán hàng, chính sách giá bán, chương trình khuyến mại

phù hợp theo từng thời điểm.

5. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng, quý, năm.

6. Làm việc với bộ phận Marketing và Design để đảm bảo về nội dung, hình ảnh, truyền thông,

thông tin sản phẩm theo đúng chiến lược của Công ty.

7. Phối hợp với bộ phận R&D đưa ra những đề xuất, ý tưởng phát triển sản phẩm mới nhằm thúc

đẩy bán hàng.

8. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.