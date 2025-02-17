Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Diligo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Diligo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Diligo Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến và các sàn thương mại
điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok, Facebook, Zalo, Amazon, Alibaba …
2. Xây dựng kế hoạch và quản lý các chiến dịch quảng cáo, marketing online, khuyến mại …nhằm
thúc đẩy hoạt động bán hàng.
3. Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện các quy trình bán hàng thương mại điện tử.
4. Đề xuất với Ban lãnh đạo các chính sách bán hàng, chính sách giá bán, chương trình khuyến mại
phù hợp theo từng thời điểm.
5. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng, quý, năm.
6. Làm việc với bộ phận Marketing và Design để đảm bảo về nội dung, hình ảnh, truyền thông,
thông tin sản phẩm theo đúng chiến lược của Công ty.
7. Phối hợp với bộ phận R&D đưa ra những đề xuất, ý tưởng phát triển sản phẩm mới nhằm thúc
đẩy bán hàng.
8. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong quản lý bán lẻ thương mại điện tử.
2. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính, Kinh tế hoặc các

Tại Công Ty Cổ Phần Diligo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Diligo Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Diligo Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Diligo Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà N03-T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

