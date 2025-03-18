Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Cea Projects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Kiểm tra và tư vấn thủ tục hải quan cho khách hàng.

• Chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các chứng từ liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu: INV, PL, B/L, CO, Hợp quy, công bố ….

• Sử dụng thành thạo khai báo hải quan tại VNACC

• Kinh nghiệm xử lý hàng hoá : kinh doanh, Thương mại, TNTX, Gia công, Sản Xuất – Xuất Khẩu.

• Kiểm tra và tra cứu HS Code cho sản phẩm.

• Làm việc trực tiếp với hãng tàu, đại lý để theo dõi thông tin hàng : xử lý các nghiệp vụ phát sinh : DO, Local Charge, DEM/DET….

• Báo cáo tình trạng lô hàng hàng tuần

• Chịu trách nhiệm kiểm soát chi phí của lô hàng.

• Phát hành DN cho khách hàng sau khi hoàn tất.

• Báo giá và chăm sóc khách hàng : đối với khách hàng thường xuyên, khách hàng vãng lai, đại lý chỉ định.