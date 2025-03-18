Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Cea Projects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Cea Projects
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty TNHH Cea Projects

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cea Projects

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32 Street 33, Quarter 5, An Phu Ward, Thu Duc City

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra và tư vấn thủ tục hải quan cho khách hàng.
• Chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các chứng từ liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu: INV, PL, B/L, CO, Hợp quy, công bố ….
• Sử dụng thành thạo khai báo hải quan tại VNACC
• Kinh nghiệm xử lý hàng hoá : kinh doanh, Thương mại, TNTX, Gia công, Sản Xuất – Xuất Khẩu.
• Kiểm tra và tra cứu HS Code cho sản phẩm.
• Làm việc trực tiếp với hãng tàu, đại lý để theo dõi thông tin hàng : xử lý các nghiệp vụ phát sinh : DO, Local Charge, DEM/DET….
• Báo cáo tình trạng lô hàng hàng tuần
• Chịu trách nhiệm kiểm soát chi phí của lô hàng.
• Phát hành DN cho khách hàng sau khi hoàn tất.
• Báo giá và chăm sóc khách hàng : đối với khách hàng thường xuyên, khách hàng vãng lai, đại lý chỉ định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng thành thạo trong sử dụng phần mềm khai báo hải quan VNACC.
• Kỹ năng đọc hiểu và phân tích chứng từ xuất nhập khẩu.
• Kiến thức sâu về HS Code và quy định hải quan.

Tại Công Ty TNHH Cea Projects Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cea Projects

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32 Đường Số 33, Khu Phố 5, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

