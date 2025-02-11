Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Viglacera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Viglacera
Mức lương
Đến 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu đô thị Sala, 36 Nguyễn Cơ Thạch, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Đến 1,500 USD
- Quản lý các khách hàng hiện có của Công ty;
- Tìm kiếm khách hàng mới ở các quốc gia khác nhau;
- Đàm phán, bán các sản phẩm của Công ty;
- Kết hợp với các bộ phận khác như chứng từ, hải quan, logistic;
- Phối hợp với bộ phận R&D để phát triển các bộ sản phẩm xuất khẩu;
- Đưa khách đi thăm nhà máy, sản phẩm khi cần;
- Đi công tác nước ngoài để gặp gỡ khách hàng.
Với Mức Lương Đến 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là Nam giới, có sức khỏe tốt, tuổi từ 23 đến 35 tuổi.
- Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Xuất nhập khẩu, Quản trị kinh doanh.… và các ngành khác có liên quan;
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm kinh doanh xuất khẩu.
- Có kiến thức và am hiểu quy trình xuất nhập khẩu và chứng từ liên quan
- Tiếng Trung thành thạo, tiếng Anh giao tiếp
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, có tính sáng tạo, năng động, trung thực, đam mê công việc.
- Hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Viglacera Thì Được Hưởng Những Gì
