Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 226A Đường La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

• Mô tả công việc chi tiết:

- Thiết lập mục tiêu kinh doanh và kế hoạch kinh doanh

- Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân sự kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng mục tiêu, xây dựng kênh phân phối và phát triển thị trường.

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng các giải pháp về các sản phẩm

- Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Giám Đốc Kinh Doanh.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu chi tiết:

- Có kỹ năng đàm phán, kinh doanh phát triển thị trường trong ngành hàng thực phẩm, máy móc thiết bị.

- Có khả năng đi công tác tỉnh (biết lái xe ô tô là một lợi thế).

- Yêu cầu có từ 03 năm kinh nghiệm (làm việc trong các ngành F&B là một lợi thế)

- Ham học hỏi, cầu tiến, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

- Trình độ: Đại học/cao đẳng các ngành có liên quan

• Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi:

- Thu nhập: > 20 triệu/tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

