Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ phần Vincom Retail PROFIT500 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Vincom Retail PROFIT500
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty Cổ phần Vincom Retail PROFIT500

Thiết kế/chế tạo máy

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail PROFIT500

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đảm bảo chất lượng dịch vụ - bảo trì/ bảo dưỡng
+ Lập kế hoạch tháng - quý - năm để đảm bảo việc thực hiện công tác bảo trì định kỳ, hướng dẫn cứu hộ, tái kiểm định kịp thời, hiệu quả.
+ Quản lý các công việc còn tồn đọng. Lên kế hoạch để xử lý dứt điểm các công việc còn tồn đọng. Lên phương án cho những trường hợp chưa xử lý được, những trường hợp vượt tầm phải báo cáo quản lý cấp trên để tìm hướng giải quyết.
+ Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra và xác nhận các thông báo, cảnh báo các vấn đề rủi ro liên quan đến thang cuốn/thang máy.
+ Kiểm tra và xác nhận các hợp đồng bảo trì, hợp đồng sửa chữa, ...
+ Kiểm tra và xác nhận bảng báo giá các dịch vụ, bảo trì, sửa chữa, thay thế vật tư.
+ Phối hợp để thực hiện các công việc liên quan đến quy trình thực hiện hợp đồng và nhận bàn giao thang mới từ phòng kỹ thuật.
2. Điều hành, tổ chức, sắp xếp nhân sự, bố trí công việc để sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có.
+ Quản lý, điều phối, sắp xếp và giám sát công việc của từng đội và từng nhân viên một cách hiệu quả.
+ Quản trị hệ thống dữ liệu thang cuốn/ thang máy của các cơ sở.
+ Trực tiếp giải quyết những vấn đề khó khăn về kỹ thuật, những hư hỏng của thang máy bảo trì, bảo hành, sửa chữa của các công trình khi các thuộc cấp không giải quyết được.
+ Quản lý các chi phí vật tư, chi phí sửa chữa, các vật tư thay thế, vật tư bảo hành, vật tư sửa chữa trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng.
+ Tổ chức thực hiện công tác thống kê, tổng hợp tình hình hư hỏng của thang máy và vật tư thang máy.
+ Tổ chức và xây dựng các giáo trình huấn luyện nội bộ liên quan đến hoạt động bảo trì, sửa chữa, bảo hành và an toàn vệ sinh lao động.
+ Lập kế hoạch, tổ chức và đào tạo để nâng cao nhận thức, tay nghề cho nhân viên.
+ Lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ tuần/tháng/quý gửi CBLĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn & Kinh nghiệm công tác:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện/ Điện lạnh/ Điện – Nước, điều hòa, PCCC....
- Ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương.
- Kỹ năng thao tác thiết bị, máy móc chính xác. Chú trọng vào chi tiết: công việc đòi hỏi cẩn trọng đến từng chi tiết, kỹ lưỡng, thấu đáo khi hoàn tất.
- Hiểu biết ngành thang máy, các tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành.
- Có kinh nghiệm về chuyên ngành thang máy: kỹ thuật lắp đặt cơ, lắp đặt điện, bảo trì, bảo dưỡng thang máy.
- Có kinh nghiệm và hiểu biết về chuyên môn: biến tần, lập trình PLC, vi xử lý.

Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail PROFIT500 Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp,...
- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn.
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi, ưu đãi của Công ty và Tập đoàn.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vincom Retail PROFIT500

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vincom Retail PROFIT500

Công ty Cổ phần Vincom Retail PROFIT500

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes River, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

