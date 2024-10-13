Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Ngõ 19 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch hoạt động cho phòng Kỹ thuật, kết hợp cùng các bộ phận khác và ban Giám đốc để xử lý công việc.

- Điều hành chỉ đạo và giám sát các hoạt động của toàn bộ nhân viên trong phòng để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được công ty giao.

- Chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về triển khai, thực hiện nhiệm vụ của phòng Kỹ thuật.

- Báo cáo kết quả hoạt động của phòng theo định kỳ.

- Thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác Kỹ thuật của toàn bộ nhân viên thuộc khu vực mình quản lý.

- Tham gia công tác tư vấn về Kỹ thuật trong các dự án, công trình .

- Hỗ trợ phòng Kinh doanh đưa các phương án tối ưu cho công việc khảo sát,tư vấn, thi công cho công trình.

- Kiểm tra đôn đốc và thực hiện công tác Kỹ thuật phục vụ cho Khách hàng và các Hợp đồng công trình đã trúng thầu, hợp đồng Bảo trì, Bảo dưỡng cho Khách hàng.

- Lập kế hoạch triển khai cho nhân viên thực hiện lắp đặt thiết bị, bàn giao công trình cho khách hàng và hướng dẫn chuyển giao công nghệ, chuyển giao Kỹ thuật cho khách hàng.

- Lên kế hoạch đào tạo cho nhân viên phòng Kỹ thuật theo hoạch định và chiến lược phát triển của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch và phân chia nhân viên theo nhóm, theo công việc cho từng ngày, tuần, tháng, quý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật, có đủ kiến thức chuyên môn để thực hiện công việc.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong cương vị quản lý phòng kỹ thuật.

- Biết và sử dụng thành thạo AutoCad

- Sẵn sàng làm thêm, ngoài giờ theo yêu cầu công việc

- Ưu tiên những ứng viên đang làm công việc liên quan trực tiếp đến ngành CCTV.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ + phụ cấp + thưởng công hiệu suất + làm thêm...

- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13,

- Thưởng thành tích,...

- Được tham gia BHXH và các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin