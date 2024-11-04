Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2, Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lên kế hoạch hoạt động cho bộ phận kỹ thuật, kết hợp cùng các bộ phận khác và Ban Giám đốc để xử lý công việc Quản lý và điều phối nguồn nhân lực thực hiện dự án, công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch đặt ra. Tổ chức kiểm tra, giám sát, tập huấn, đào tạo các vị trí đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự tại các hiện trường Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan về công nghệ thông tin Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm hoặc các vị trí tương đương. Kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp, thuyết trình tốt Khả năng tư duy, tính toán, đoán được sự việc, công tác thi công Chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng đi công tác và có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân; Được đóng đầy đủ BHXH Được hưởng chế độ chăm lo đời sống tinh thần phong phú.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

