Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lên kế hoạch hoạt động cho bộ phận kỹ thuật, kết hợp cùng các bộ phận khác và Ban Giám đốc để xử lý công việc Quản lý và điều phối nguồn nhân lực thực hiện dự án, công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch đặt ra. Tổ chức kiểm tra, giám sát, tập huấn, đào tạo các vị trí đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự tại các hiện trường Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan về công nghệ thông tin Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm hoặc các vị trí tương đương. Kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp, thuyết trình tốt Khả năng tư duy, tính toán, đoán được sự việc, công tác thi công Chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng đi công tác và có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân; Được đóng đầy đủ BHXH Được hưởng chế độ chăm lo đời sống tinh thần phong phú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

