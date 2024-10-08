Tuyển Trưởng Phòng Kỹ Thuật thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Trưởng Phòng Kỹ Thuật thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty CP XNK Fovina Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty CP XNK Fovina Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP XNK Fovina Hà Nội

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 66 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Nhận yêu cầu từ Ban Giám đốc về định hướng mẫu mã sản phẩm mang thương hiệu thời trang công ty. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các mã hàng/dòng hàng.
- Xử lý kỹ thuật các khâu làm hàng mẫu, sản xuất hàng thiết kế và hàng dự án, lập biên bản sự vụ sản xuất, xử lý khiếu nại sản xuất-vải in khi có phát sinh.
- Theo dõi thao tác chi tiết bấm giây, giờ để tính định mức tiêu hao thời gian gia công, công đoạn.
- Xây dựng bảng định mức, bảng màu cho mã hàng sản xuất.
- Nhận mẫu vẽ hình ảnh từ thiết kế và kiểm soát theo tiêu chuẩn quy định về bản vẽ.
- Tham gia hội đồng duyệt mẫu.
- Tạo sự đồng bộ giữa Thiết kế và Mẫu dập(M1) có tiếng nói chung, nâng cao độ chuẩn xác của M1.
- Kiểm duyệt mẫu dập (M1) thống kê chi tiết, Bảng mầu định mức nguyên phụ liệu trước khi đưa ra sản xuất.
- Kiểm soát bộ tài liệu kỹ thuật - thống kê chi tiết trước khi nhảy size và cắt SX.
- Xác nhận độ co phai cho hướng xử lý vải.
- Duyệt thay đổi chất liệu với chất liệu đơn sắc.
- Xây dựng tài liệu tài liệu kỹ thuật và thông số chính xác, đưa ra định mức sản lượng sản xuất theo từng mã hàng.
- Ngoài chức năng công việc Kỹ thuật, tham gia và tư vấn nguyên phụ liệu đi kèm hoàn chỉnh mẫu Thiết kế.
- Kiểm tra bộ phận cắt mẫu, may mẫu bám sát ý tưởng hoàn chỉnh sản phẩm theo mẫu thiết kế.
- Phối kết hợp với các Bộ phận chuyên môn khác để thực hiện hiệu quả các công việc chung.
- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân công công việc và quản lý chất lượng nhân sự bộ phận Kỹ thuật trước BGĐ.
- Phối hợp cùng P.HCNS tham gia tuyển dụng, đánh giá định kỳ để đảm bảo bộ máy nhân sự của phòng luôn ổn định, đáp ứng yêu cầu của Công ty về định biên nhân sự, chất lượng nhân sự.
- Đánh giá năng lực làm việc, KPIs của nhân viên thuộc bộ phận định kỳ hàng tháng, quý, năm. Xác nhận KPIs khối SX trừ phòng KCS.
- Tổ chức cuộc họp giao ban Bộ phận hàng tháng, đánh giá và báo báo kết quả làm việc của nhân sự P.Kỹ thuật hàng tuần/ tháng/ năm trình BGĐ.
- Tham mưu đề xuất khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, tuyển dụng mới, thôi việc trình BGĐ hàng tháng/ năm với nhân sự P.Kỹ thuật.
- Chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng quản lý ngành khi có yêu cầu.
- Nắm được toàn bộ văn bản quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty và triển khai chi tiết đến vị trí/bộ phận thực hiện.
- Tham mưu cho BGĐ và P.HCNS để chỉnh sửa/ bổ sung các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật khi có cải tiến công nghệ hoặc thay đổi quy trình SX mới.
- Hoàn thiện quy trình công nghệ, chỉ định kỹ thuật và thiết bị máy may phù hợp với mã hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 35- 45
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành có liên quan.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trở lên trong ngành may mặc (Đã từng làm việc trong phòng Kỹ thuật và nắm giữ vị trí Quản lý).
- Am hiểu tất cả các công việc của khối Sản xuất may mặc. Nắm rõ các quy chuẩn và yêu cầu về hàng hóa từ khâu giác sơ đồ đến khâu cuối cùng.
- Sử dụng thành thạo vi tính với các phần mềm tiện ích văn phòng
- Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch.
- Có kỹ năng quản lý đội nhóm.
- Sử dụng vi tính với các phần mềm tiện ích văn phòng
- Tận trách nhiệm và dám cam kết;
- Minh bạch, trung thực;
- Năng động, nghiêm túc, độc lập, sáng tạo trong công việc;
- Luôn trong trạng thái tích cực, tràn đầy năng lượng;
- Sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp;
- Biết hy sinh lợi ích cá nhân trước lợi ích tập thể.
- Sẵn sàng đi công tác theo lịch làm việc Công ty.

Tại Công ty CP XNK Fovina Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập 20.000.000 - 25.000.000đ + Phụ cấp
-Thu nhập theo năng lực, kinh nghiệm và khát vọng thăng tiến;
-Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
-Cơ hội thăng tiến không hạn chế;
-Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch ...
-Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK Fovina Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP XNK Fovina Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 66 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

