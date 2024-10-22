Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG
- Hà Nội: Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Hà Trung, Ô LK 31
- TT04 KĐTTây Nam Linh Đàm, Phố Bằng Liệt, P.Hoàng Liệt, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Lập kế hoạch, phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của Phòng Kỹ thuật Services.
Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng và nhân viên kỹ thuật bảo trì, sửa chữa
Quản lý dự án bảo trì sửa chữa đảm bảo đúng tiến độ theo hợp đồng
Xây dựng mối quan hệ và duy trì liên hệ: thường xuyên liên lạc, tạo ra cơ hội gặp gỡ và duy trì sự giao tiếp
Báo cáo hoạt động, tình hình nhân sự, các vấn đề kỹ thuật cho ban Giám đốc
Thực hiện các công việc theo sự phân công của Giám đốc kỹ thuật, Ban giám đốc
Lập kế hoạch, phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của Phòng Kỹ thuật Services.
Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng và nhân viên kỹ thuật bảo trì, sửa chữa
Quản lý dự án bảo trì sửa chữa đảm bảo đúng tiến độ theo hợp đồng
Xây dựng mối quan hệ và duy trì liên hệ: thường xuyên liên lạc, tạo ra cơ hội gặp gỡ và duy trì sự giao tiếp
Báo cáo hoạt động, tình hình nhân sự, các vấn đề kỹ thuật cho ban Giám đốc
Thực hiện các công việc theo sự phân công của Giám đốc kỹ thuật, Ban giám đốc
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (word, excel,autocad...)
Kiến thức: - Quản lý, kỹ thuật chuyên ngành
- Hiểu biết về ngành : điều hòa, nhiệt lạnh...
Số năm kinh nghiệm: 3 năm (có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hoà & có hiểu biết kỹ thuật về ngành, đặc biệt đã tưng kinh qua vị trí tương tự, đặc biệt ưu tiên ứng viên đã từng làm trong các hãng như Daikin, Mitsu, Toshiba, ...) . Đã lắp đặt, bảo trì Chiller là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH theo quy định
Thưởng tết âm lịch: Ít nhất 1 tháng lương 13 Các chế độ phúc lợi (du lịch hàng năm, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...theo quy định công ty )
du lịch hàng năm, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...theo quy định công ty
Thưởng dự án
Đánh giá tăng lương và vị trí hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI