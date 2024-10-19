Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phong Lan 01 - 03, Khu đô thị Harmony Vinhomes, P. Phúc Đồng, Long Biên

Mô Tả Công Việc

- Lập kế hoạch:

Xây dựng và triển khai kế hoạch thi công lắp đặt thang máy, bảo hành bảo trì các công trình dựa trên thông tin về khách hàng, lịch trình hàng về từ bên kinh doanh.

Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công trình với Ban Giám Đốc.

Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động của phòng.

- Quản lý đội ngũ:

Trực tiếp quản lý 3 đội: thiết kế, thi công lắp đặt và bảo hành bảo trì thang máy.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên phụ trách.

Phân công công việc, theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên theo 3 đội.

Xây dựng động lực và tinh thần làm việc nhóm.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, hiểu về lĩnh vực thang máy;

Khả năng phân tích và đưa ra quyết định;

Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt;

Có kỹ năng quản lý, nắm bắt tâm lý tốt, tư duy mạch lạc;

Khả năng hoạch định, thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát các công trình sắp triển khai, đã và đang hoạt động;

Trung thực, nhanh nhẹn, biết sắp xếp và điều phối công việc linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 20-30tr + thưởng công trình (Hoặc deal trong quá trình phỏng vấn)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước nếu trở thành nhân viên chính thức;

Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc.

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty

Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, được tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG

