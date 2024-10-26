Tuyển Trưởng Phòng Kỹ Thuật thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17T2 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chủ trì, đầu mối tổ chức và điều phối hoạt động đấu thầu: Phân tích khối lượng và chi phí các gói thầu trước khi lập hồ sơ dự thầu

Quản lý, kiểm soát tiến độ, chất lượng, kỹ thuật các hợp đồng đang thực hiện

Thường xuyên tổ chức kiểm tra chất lượng công trình thi công theo đúng các quy chuẩn, quy định trong hợp đồng hoặc quy chuẩn nhà nước ban hành

Chủ trì thực hiện nghiệm thu thanh toán giai đoạn, bàn giao và quyết toán công trình theo đúng yêu cầu của hợp đồng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành về điện, hệ thống điện, thiết bị điện, điện công nghiệp;

Có khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, tổ chức, làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực cao trong công việc; Am hiểu về luật đấu thầu, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp và thi công công trình điện;

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel..), Autocad, Project;

Có khả năng đọc, hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh.

Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và hòa đồng.

- Hưởng các chế độ phúc lợi như hiếu, hỷ, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thưởng lễ tết ... theo quy định của công ty

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN...).

- Có cơ hội học hỏi, phát triển và khẳng định bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thông Minh

