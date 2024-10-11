Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
- Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch hoạt động cho bộ phận kỹ thuật, kết hợp cùng các bộ phận khác và Ban Giám đốc để xử lý công việc
Quản lý và điều phối nguồn nhân lực thực hiện dự án, công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch đặt ra.
Tổ chức kiểm tra, giám sát, tập huấn, đào tạo các vị trí đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự tại các hiện trường
Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan về công nghệ thông tin
Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm hoặc các vị trí tương đương.
Kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp, thuyết trình tốt
Khả năng tư duy, tính toán, đoán được sự việc, công tác thi công
Chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng đi công tác và có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thoả thuận
Ứng viên được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở;
Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân;
Được đóng đầy đủ BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
