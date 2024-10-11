Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch hoạt động cho bộ phận kỹ thuật, kết hợp cùng các bộ phận khác và Ban Giám đốc để xử lý công việc Quản lý và điều phối nguồn nhân lực thực hiện dự án, công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch đặt ra. Tổ chức kiểm tra, giám sát, tập huấn, đào tạo các vị trí đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự tại các hiện trường Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

Lên kế hoạch hoạt động cho bộ phận kỹ thuật, kết hợp cùng các bộ phận khác và Ban Giám đốc để xử lý công việc

Quản lý và điều phối nguồn nhân lực thực hiện dự án, công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, tập huấn, đào tạo các vị trí đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự tại các hiện trường

Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan về công nghệ thông tin Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm hoặc các vị trí tương đương. Kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp, thuyết trình tốt Khả năng tư duy, tính toán, đoán được sự việc, công tác thi công Chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng đi công tác và có trách nhiệm với công việc

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan về công nghệ thông tin

Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm hoặc các vị trí tương đương.

Kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp, thuyết trình tốt

Khả năng tư duy, tính toán, đoán được sự việc, công tác thi công

Chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng đi công tác và có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận Ứng viên được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở; Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân; Được đóng đầy đủ BHXH

Mức lương thoả thuận

Ứng viên được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở;

Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân;

Được đóng đầy đủ BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin