Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17

- TT03, Khu Đô Thị Mới Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý phòng kỹ thuật: Trực tiếp quản lý nhân sự phòng kỹ thuật, tự quyết định phân công công việc cho từng kỹ thuật trong team.
- Chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin trực tiếp từ BGĐ và các bộ phận khác về phần việc kỹ thuật và xử lý công việc có kết quả tốt nhất.
- Tham gia khảo sát, thi công bàn giao lắp đặt, thiết kế và nghiệm thu công trình cùng team Kỹ Thuật.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đào tạo nhân viên.
- Bảo trì, bảo hành hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, sau bán hàng.
- Chi tiết, cụ thể liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, cơ điện tử...
- Có bằng lái xe ô tô, có khả năng lái xe đi thi công tỉnh (điều kiện bắt buộc).
- Ưu tiên người có kinh nghiệm sửa chữa bo mạch, lắp đặt Hệ thống Camera, Thiết bị an ninh, cổng dò kim loại...

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: thoả thuận trực tiếp khi phỏng vấn.
- Thưởng theo năng lực, tăng lương theo định kỳ.
- Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của công ty.
- Được nghỉ các ngày lễ, tết.
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại, phụ cấp đi tỉnh, thưởng hoa hồng KPI, thưởng hậu cần, chuyên cần...
- Được nghỉ phép ( 1 năm có 12 ngày phép ) theo quy định của nhà nước.
- Thưởng lễ, tết hấp dẫn.
- Xét tăng lương 6 tháng /lần vào tháng 6 và tháng 12 tuỳ theo năng suất và hiệu quả trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 162 Chu Văn An Phường 26 Quận Bình Thạnh HCM

