Tuyển Trưởng Phòng Kỹ Thuật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V3

- The Terra An Hưng (Gần tòa Nam Cường và The Pride), Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm vững các công việc của phòng Kỹ thuật. Được quyền đề xuất xây dựng chính sách, nội quy, quy trình, quy chế, mô hình tổ chức của phòng Kỹ thuật. Giúp BGĐ tổ chức triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng Kỹ thuật. Trực tiếp chỉ đạo điều hành phân công công việc cho các thành viên trong phòng Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và tiến độ của giải pháp/ dự án cung cấp cho khách hàng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về công tác quản lý, sử dụng nhân lực, vật tư thiết bị có hiệu quả nhất. Tham mưu, cập nhật cho BGĐ về sản phẩm, giải pháp mới của Công ty. Xây dựng MTCV, tham gia vào tuyển dụng, đào tạo chuyên môn nghiệp kỹ thuật nghiệp vụ, phát triển đội ngũ CBNV kỹ thuật của Công ty. Phối hợp công tác với các bộ phận khác trong quá trình hoạt động. Thực hiện các công việc khác được giao từ BGĐ. Trực tiếp đề xuất mua các công cụ dụng cụ, hàng hoá cho bộ phận kỹ thuật Trực tiếp kiểm tra và ký xác nhận phiếu yêu cầu xuất kho. Đề xuất và thực hiện các biện pháp nhằm tiết kiệm các chi phí Thiết kế và giám sát về kỹ thuật các sản phẩm Lên phương án về kỹ thuật, khảo sát, lên danh mục hàng hóa cung cấp cho phỏng mua hàng để xây dựng giá thành sản phẩm. Theo dõi và đối chiếu các hạng mục trong quá trình thi công Soạn thảo và xây dựng quy trình công nghệ để thi công các sản phẩm Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của nhân viên kỹ thuật Bóc tách khối lượng thi công, lên phương án thi công đảm bảo an toàn và hiệu quả. Trực tiếp triển khai các hạng mục thi công tại Site. Hỗ trợ các phòng ban về mặt thủ tục giấy tờ nghiệm thu, biên bản hoàn công sau mỗi dự án. Nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức.
Nắm vững các công việc của phòng Kỹ thuật.
Được quyền đề xuất xây dựng chính sách, nội quy, quy trình, quy chế, mô hình tổ chức của phòng Kỹ thuật.
Giúp BGĐ tổ chức triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng Kỹ thuật. Trực tiếp chỉ đạo điều hành phân công công việc cho các thành viên trong phòng
Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng và tiến độ của giải pháp/ dự án cung cấp cho khách hàng.
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về công tác quản lý, sử dụng nhân lực, vật tư thiết bị có hiệu quả nhất.
Tham mưu, cập nhật cho BGĐ về sản phẩm, giải pháp mới của Công ty.
Xây dựng MTCV, tham gia vào tuyển dụng, đào tạo chuyên môn nghiệp kỹ thuật nghiệp vụ, phát triển đội ngũ CBNV kỹ thuật của Công ty.
Phối hợp công tác với các bộ phận khác trong quá trình hoạt động.
Thực hiện các công việc khác được giao từ BGĐ.
Trực tiếp đề xuất mua các công cụ dụng cụ, hàng hoá cho bộ phận kỹ thuật
Trực tiếp kiểm tra và ký xác nhận phiếu yêu cầu xuất kho.
Đề xuất và thực hiện các biện pháp nhằm tiết kiệm các chi phí
Thiết kế và giám sát về kỹ thuật các sản phẩm
Lên phương án về kỹ thuật, khảo sát, lên danh mục hàng hóa cung cấp cho phỏng mua hàng để xây dựng giá thành sản phẩm.
Theo dõi và đối chiếu các hạng mục trong quá trình thi công
Soạn thảo và xây dựng quy trình công nghệ để thi công các sản phẩm
Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của nhân viên kỹ thuật
Bóc tách khối lượng thi công, lên phương án thi công đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Trực tiếp triển khai các hạng mục thi công tại Site.
Hỗ trợ các phòng ban về mặt thủ tục giấy tờ nghiệm thu, biên bản hoàn công sau mỗi dự án.
Nghiên cứu tài liệu, trau dồi kiến thức.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng học hỏi và nắm bắt kiến thức nhanh Có khả năng trình bày văn bản tốt Giao tiếp tốt, trình bày và thuyết trình tốt Tiếng anh đọc hiểu tài liệu chuyên môn Có khả năng quản lý nhóm, tổ chức và quản lý công việc Làm việc dưới áp lực và kỷ luật cao Tư duy logic, làm việc sáng tạo
Có khả năng học hỏi và nắm bắt kiến thức nhanh
Có khả năng trình bày văn bản tốt
Giao tiếp tốt, trình bày và thuyết trình tốt
Tiếng anh đọc hiểu tài liệu chuyên môn
Có khả năng quản lý nhóm, tổ chức và quản lý công việc
Làm việc dưới áp lực và kỷ luật cao
Tư duy logic, làm việc sáng tạo
Ưu tiên:
Ưu tiên ứng viên ngành tự động hóa, Cơ điện Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong linh vực Trung tâm dữ liệu (Hạ tầng Cơ điện) Ưu tiên kinh nghiệm trong việc quản lý, tổ chức Trung thực, cẩn thận, cần cù, chịu khó và ham học hỏi Tự tin, sôi nổi, hòa đồng, quyết đoán Sức khỏe tốt Sẵn sàng đi công tác theo phân công của công ty.
Ưu tiên ứng viên ngành tự động hóa, Cơ điện
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong linh vực Trung tâm dữ liệu (Hạ tầng Cơ điện)
Ưu tiên kinh nghiệm trong việc quản lý, tổ chức
Trung thực, cẩn thận, cần cù, chịu khó và ham học hỏi
Tự tin, sôi nổi, hòa đồng, quyết đoán
Sức khỏe tốt
Sẵn sàng đi công tác theo phân công của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động Được thưởng các ngày Lễ, Tết Được nghỉ phép tháng, năm. Các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật LĐ Được thưởng theo hiệu quả công việc Được đào tạo nâng cao năng lực
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động
Được thưởng các ngày Lễ, Tết
Được nghỉ phép tháng, năm.
Các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật LĐ
Được thưởng theo hiệu quả công việc
Được đào tạo nâng cao năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô C10-02, Khu đô thị Gleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông, HN

