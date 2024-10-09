Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 638A Cộng Hòa, P.13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức, điều hành và thực hiện các hoạt động của phòng kỹ thuật.

- Triển khai và tổ chức thi công dự án sau khi ký hợp đồng.

- Tổ chức nghiệm thu công việc, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình trong suốt quá trình thi công.

- Phối hợp các bộ phận khácxử lý các vấn đề về bản vẽ thi công.

- Kiểm tra và triển khai bản vẽ thi công cho xưởng sản xuất.

- Trực tiếp theo dõi giám sát kỹ thuật, tiến độ thi công ngoài công trường.

- Lập bản vẽ shopdrawing phần tôn, diềm chỉ, cửa,... cho dự án.

- Đại diện cho công ty trong các công việc về kỹ thuật công trình đối với các nhà thầu chính, chủ đầu tư và tư vấn giám sát.

- Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, nghiệm thu thanh quyết toán công trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan..

- Ít nhất 3 năm làm công tác thiết kế kết cấu thép

- Sử dụng tốt các phần mềm tin học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận.

- Đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi như: BHXH, BHYT, thưởng ... theo đúng quy định nhà nước.

- Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin