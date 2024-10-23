Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTC Tower, 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lên kế hoạch đặt hàng gia công, mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp trong và ngoài nước đảm bảo tiến độ sản xuất hàng hóa, sản phẩm theo yêu cầu đặt hàng từ các phòng ban Theo dõi cập nhập giá mua của các nhà cung cấp trong và ngoài nước, lập kế hoạch và lên ưu tiên cho các hoạt động thu mua, điều chỉnh các yêu cầu cho phù hợp Đánh giá kế hoạch đặt hàng, đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn. Giám sát chặt chẽ quy trình và tối ưu chi phí thu mua Lập báo cáo về chất lượng, số lượng, giá cả hàng hoá và số lượng tồn kho theo đúng thời gian quy định Thương lượng, đàm phán giá gia công, giá nguyên vật liệu, bao bì và các hạng mục hàng hóa cần mua Quản lý và phân công công việc cho các nhân sự trong phòng Mua hàng. Hỗ trợ nhân viên trong việc đàm phán và giải quyết vấn đề với các đối tác, phòng ban, tìm nguồn cung cấp tốt nhất về chất lượng, giá cả, điều kiện thanh toán. Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đặt hàng gia công và mua nguyên vật liệu

Lên kế hoạch đặt hàng gia công, mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp trong và ngoài nước đảm bảo tiến độ sản xuất hàng hóa, sản phẩm theo yêu cầu đặt hàng từ các phòng ban

Theo dõi cập nhập giá mua của các nhà cung cấp trong và ngoài nước, lập kế hoạch và lên ưu tiên cho các hoạt động thu mua, điều chỉnh các yêu cầu cho phù hợp

Đánh giá kế hoạch đặt hàng, đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn.

Giám sát chặt chẽ quy trình và tối ưu chi phí thu mua

Lập báo cáo về chất lượng, số lượng, giá cả hàng hoá và số lượng tồn kho theo đúng thời gian quy định

Thương lượng, đàm phán giá gia công, giá nguyên vật liệu, bao bì và các hạng mục hàng hóa cần mua

Quản lý và phân công công việc cho các nhân sự trong phòng Mua hàng.

Hỗ trợ nhân viên trong việc đàm phán và giải quyết vấn đề với các đối tác, phòng ban, tìm nguồn cung cấp tốt nhất về chất lượng, giá cả, điều kiện thanh toán.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đặt hàng gia công và mua nguyên vật liệu

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên các khối ngành kinh tế/thương mại/quản trị kinh doanh/luật/ngoại thương. Có 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng, xuất nhập khẩu Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, FMCG, dược, mỹ phẩm. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt Có khả năng triển khai các chương trình mua hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt và xử lý nhiều đơn hàng khác nhau trong cùng thời điểm

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên các khối ngành kinh tế/thương mại/quản trị kinh doanh/luật/ngoại thương.

Có 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng, xuất nhập khẩu

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, FMCG, dược, mỹ phẩm.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt

Có khả năng triển khai các chương trình mua hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt và xử lý nhiều đơn hàng khác nhau trong cùng thời điểm

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng 20.000.000 - 30.000.000 + phụ cấp Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc. BHXH sau thử việc, hỗ trợ ăn sáng, gửi xe miễn phí. Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần. Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ. Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty Không gian làm việc thoải mái, năng động, trà bánh miễn phí cho nhân viên.

Thu nhập = Lương cứng 20.000.000 - 30.000.000 + phụ cấp

Thời gian thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng trong thời gian thử việc.

BHXH sau thử việc, hỗ trợ ăn sáng, gửi xe miễn phí.

Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần.

Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở

Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.

Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty

Không gian làm việc thoải mái, năng động, trà bánh miễn phí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin