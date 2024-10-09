Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và quản lý
Lập kế hoạch, tổ chức triển khai mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
Lập kế hoạch, triển khai sản xuất các sản phẩm độc quyền ( Nghiên cứu thị trường, R&D, sản xuất,...)
Lên phương án lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp, dịch vụ vận chuyển đảm bảo chất lượng, tiến độ và chi phí;
Thực hiện công tác đàm phán thương thảo và chốt hợp đồng với nhà cung cấp.
Xây dựng và kiện toàn các quy định, quy trình, về công tác quản lý mua hàng và thông quan hàng hóa.
Tiếp nhận, quản lý, kiểm tra và xử lý các hồ sơ chứng từ nhập khẩu, cơ quan hải quan và cơ quan quản lý liên quan;
Theo dõi tiến độ thông quan của lô hàng, kế hoạch giao nhận hàng hóa để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
Giám sát việc thực hiện hợp đồng và tiến độ cung cấp của nhà cung cấp, giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.
Công việc khác:
Tìm kiếm nhà cung cấp nước ngoài, lựa chọn nhà cung cấp uy tín và phù hợp, thỏa thuận giá và đàm phán các điều kiện giao hàng, thanh toán... đảm bảo cung ứng hàng hóa cho công ty với chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, đưa ra phương án mua hàng
Thiết lập quan hệ với các đối tác nhà cung cấp, costdown giá hàng quý, hàng năm.
Đọc và tìm hiểu các thông tin pháp lý liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Cập nhật các thông tin pháp lý cho các nhân viên và bộ phận có liên quan
Báo cáo theo tuần/quý/năm theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo
2. Quản lý hoạt động chung
Tổ chức đào tạo, giám sát kế hoạch công việc của các nhân sự trong team.
Đánh giá về hiệu quả hoạt động của nhân sự.
Tham gia công tác tuyển dụng để tuyển chọn nhân sự phù hợp về năng lực và văn hóa đội ngũ.
Báo cáo kết quả công việc chung của nhóm.
Quy mô team hiện tại 4 nhân viên mua hàng + 2 nhân viên R&D

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ/Nam tuổi từ 28 tuổi đến 40 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng hoặc ĐH chuyên ngành: kinh tế, ngoại thương, kinh tế đối ngoại, Xuất nhập khẩu...
• Có từ 3 năm kinh nghiệm mua hàng ở vị trí Trưởng phòng với size team 4-5 nhân sự.
• Có kinh nghiệm về mua hàng, kế hoạch, cung ứng,...ngoài nước
• Trung thực trong công việc.
• Khả năng quản lý, đào tạo nhân viên
• Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai và đo lường hiệu quả
• Thành thạo tin học văn phòng
• Có bằng Ielts 7.0 trở lên
Lưu ý: Ứng viên nộp sồ sơ song ngữ: Anh - Việt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Phần thu nhập:
Về thu nhập: LCB + Phụ cấp + Hoa hồng. Thu nhập trung bình: 30.0000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ/tháng
Về thu nhập:
Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng
Thưởng tháng lương thứ 13,14,15
Review tăng lương cố định 2 lần/năm
Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)
Về các cơ hội phát triển:
Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ.
Về môi trường và con người:
Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) siêu thú vị định kỳ hàng tháng, ngày gắn kết yêu thương.
Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..
Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do (Không bắt buộc)
Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, tủ sách, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free
Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)
Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.
BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

