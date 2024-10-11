Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALO BAMBOO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 110a Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô tả chung

- Trưởng phòng TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN có nhiệm vụ xây dựng và triển khai hành trình trải nghiệm của nhân viên tại Halo Bamboo, bao gồm các hoạt động văn hoá, tuyển dụng, đào tạo phát triển, chính sách đãi ngộ - thăng tiến, thưởng phạt, quản lý nội quy, quy chế của công ty.

- Chịu trách nhiệm triển khai đúng các chiến lược nhân sự, văn hoá và đội ngũ, các vấn đề khác liên quan tới hệ thống quản trị nguồn nhân lực.

2. Công việc hành chính

Tuyển dụng Đào tạo và phát triển Chính sách thu nhập Quy trình và nội quy, quy chế

Ở thời điểm các ưu tiên của mỗi hạng mục công việc là khác nhau và bám sát chiến lược công ty. Hiện nay công ty ưu tiên ứng viên có năng lực mạnh được sắp xếp theo thứ tự trong hoạt động sau : Đào tạo và phát triển; Tuyển dụng;Triển khai các quy trình quy chế; Chính sách thu nhập

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cần có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, nhân sự. Có kinh nghiệm xây dựng quy trình, hệ thống. Có khả năng lãnh đạo & quản lý, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Kỹ năng giao tiếp tốt, viết và nói tốt. Trách nhiệm, dấn thân, nhiệt tình, chu đáo. Có khả năng tổ chức dự án và quản lý, điều phối nhân sự. Kỹ năng lắng nghe thấu hiểu. Chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALO BAMBOO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, quyền lợi hấp dẫn. Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. Thu nhập cạnh tranh, tương xứng với kinh nghiệm và năng lực làm việc, phúc lợi tốt. Làm việc trực tiếp với anh chị quản lý cấp cao có uy tín và thương hiệu. Gặp gỡ và hợp tác với những doanh nhân thành đạt của Việt Nam, người Việt Nam thành công ở nước ngoài. Chương trình đào tạo cụ thể và chi tiết về tư duy, kiến thức chuyên môn, kỹ năng. Lộ trình phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng. Môi trường làm việc năng động, có khả năng phát huy năng lực bản thân, có nhiều cơ hội trải nghiệm (3s) sang - sạch - sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALO BAMBOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin