Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hapulico - Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tham vấn và tư vấn chiến lược phát triển kinh doanh cho Ban giám đốc. Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới Publisher (KOLs/KOCs, influencers), Cộng đồng Cộng tác viên, đối tác phát triển cho sàn thương mại điện tử Hebela. Lập kế hoạch và vận hành các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thông qua kênh Công tác viên. Phối hợp với bộ phận marketing phát triển các chiến dịch truyền thông hỗ trợ thúc đẩy hoạt động Affiliate. Xây dựng chính sách, tài liệu hướng dẫn, thông tin chương trình bán hàng và các chiến dịch truyền thông phù hợp với đội ngũ Publisher, MGM, Cộng Tác Viên. Theo dõi chỉ số, đánh giá hiệu quả bán hàng qua kênh Thương mại điện tử, đề xuất các giải pháp cải thiện. Nghiên cứu tệp khách hàng mục tiêu, nghiên cứu sản phẩm, để đưa ra các đề xuất phát triển cho kênh Affiliate. Theo dõi và báo cáo hoạt động affiliate & co-marketing của đối thủ để triển khai các chương trình phù hợp với nền tảng thương mại điện tử Hebela. Đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong team, và có kế hoạch phân bổ công việc phù hợp. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của CEO.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh. Có kinh nghiệm phát triển kinh doanh mạng lưới. Mạnh trong việc xây dựng hệ thống cộng tác viên. Có khả năng xây dựng, quản trị cộng đồng Publisher, MGM, Cộng Tác Viên. Hiểu biết về ngành hàng tiêu dùng nói chung và ngành mỹ phẩm, làm đẹp nói riêng. Có khả năng giao tiếp, đàm phán, trong việc kết nối, xây dựng hệ thống Có kiến thức và hiểu biết về kinh doanh online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (30 triệu - 40 triệu) + thưởng + phụ cấp. Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng và chính sách khích lệ nhân sự. Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela. Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân. Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc. Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự. Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

