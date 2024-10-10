Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Mức lương
35 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

Mục tiêu chính:
Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về chiến lược phát triển kinh doanh. Lập kế hoạch và triển khai, giám sát các dự án phát triển kinh doanh: mặt bằng, đóng mở cửa hàng, set up cửa hàng mới, thị trường mới
Định hướng, lập kế hoạch và thực hiện tìm kiếm mặt bằng kinh doanh
- Lên kế hoạch, tiến hành khảo sát & tìm kiếm mặt bằng mới (xem xét, đánh giá chất lượng mặt bằng, thỏa thuận đàm phán giá thuê) để phát triển chuỗi cửa hàng theo chiến lược kinh doanh công ty
- Đánh giá báo cáo tiến độ và tiềm năng của mặt bằng mới
- Đàm phán, ký hợp đồng và bàn giao mặt bằng. Kiểm soát và xử lý hồ sơ và các vấn đề phát sinh liên quan tới chủ nhà và hợp đồng thuê mới. Đồng thời tổng hợp, rà soát, phát hiện, phòng ngừa các yếu tố rủi ro liên quan đến hợp đồng thuê
- Tham mưu, định hướng phát triển, lập kế hoạch, triển khai tiếp cận các mặt bằng định tuyến tiềm năng để đạt mục tiêu phát triển chuỗi theo chiến lược kinh doanh
- Tìm hiểu, phân tích, báo cáo tình hình về thị trường/ mặt bằng
2. Thiết lập mối quan hệ nội bộ và bên ngoài
- Phân công phối hợp thực hiện bàn giao mặt bằng với bộ phận vận hành, xây dựng để đảm bảo bàn giao mặt bằng thành công
- Thiết lập, xây dựng, duy trì mối quan hệ và mở rộng các mối quan hệ với đối tác phục vụ cho công tác mở rộng thị trường (với các chủ nhà, chủ đầu tư, kênh môi giới, bất động sản...)
3. Quản trị rủi ro
- Thường xuyên trau dồi các kiến thức cơ bản về pháp lý, các quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo các quyết định được đưa ra dựa trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật; đồng thời có thể tự nhận biết và kiểm soát được các rủi ro pháp lý trong quá trình làm hợp đồng hoặc vận hành
4. Xây dựng & đào tạo đội ngũ
-Xây dựng, đào tạo đội ngũ tìm kiếm mặt bằng tinh nhuệ, thực thi chiến lược tốt đảm bảo tiến độ mở mới của công ty
- Xây dựng, phê duyệt, giám sát sơ đồ tổ chức, phân công công việc các vị trí làm việc trong phòng đảm bảo xây dựng được bộ máy nhân sự đạt hiệu suất cao

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên liên quan các ngành BĐS hoặc Quản trị kinh doanh,...
- Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các chuỗi bán lẻ hoặc tại các công ty BĐS
- Kinh nghiệm làm kế hoạch, kỹ năng phân tích nhận định về thị trường và mặt bằng tiềm năng
- Kiến thức tốt về thị trường bán lẻ, BĐS
- Khả năng tổng hợp, xử lý số liệu, phân tích và báo cáo tốt
- Có mindset Kinh doanh và phân tích đánh giá tiềm năng thương mại ở vị trí đề xuất mở
- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt
- Có khả năng Leadership: đào tạo, hướng dẫn và phát triển năng lực của nhân viên
- Có khả năng lập và kiểm soát kế hoạch, tiến độ công việc
- Máu lửa với công việc, Có tư duy dịch vụ, Trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh Làm việc tại Công ty bán lẻ Nệm và phụ kiện hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hơn 140 Cửa hàng trên toàn quốc. Chính sách đãi ngộ và thưởng hấp dẫn (Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, Vuners Voucher, Vuners Birthday, Vuners Vacation). Chương trình bảo hiểm sức khỏe nâng cao Vuners Care. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe, lấy Con người làm trung tâm của sự phát triển công ty. Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng. Tham gia các hoạt động offsite, team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty. Nghỉ phép, nghỉ sinh nhật, nghỉ du lịch hàng năm: 15 ngày phép
Thu nhập cạnh tranh
Làm việc tại Công ty bán lẻ Nệm và phụ kiện hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hơn 140 Cửa hàng trên toàn quốc.
Chính sách đãi ngộ và thưởng hấp dẫn (Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, Vuners Voucher, Vuners Birthday, Vuners Vacation).
Chương trình bảo hiểm sức khỏe nâng cao Vuners Care.
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe, lấy Con người làm trung tâm của sự phát triển công ty.
Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.
Tham gia các hoạt động offsite, team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty.
Nghỉ phép, nghỉ sinh nhật, nghỉ du lịch hàng năm: 15 ngày phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

