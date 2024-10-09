Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3D4 Khu Biệt Thự Thạnh Xuân, P.Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Thống kê, phân tích thị trường, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chiến lược cạnh tranh, phát triển thị trường, làm báo cáo và đề xuất với cấp trên. Lập kế hoạch phát triển thị trường, tham mưu và định hướng phát triển, xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường. Tổ chức, triển khai các hoạt động, chiến dịch tiếp cận và chăm sóc, tri ân khách hàng. Thiết lập và duy trì mối quan hệ tích cực của Công ty với khách hàng, đối tác. Quản lý, hướng dẫn, đào tạo và quản lý các nhân viên trong phòng, hỗ trợ phòng nhân sự tuyển dụng nhân viên mới. Điều phối và phối hợp nhóm Marketing để tổ chức các sự kiện, chương trình kinh doanh, bán hàng mới. Các công việc liên quan khác theo yêu cầu và chiến lược phát triển kinh doanh chung công ty.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn trong Nghiên Cứu Và Phân Tích Thị Trường. Có kiến thức sâu rộng về Marketing và Kinh Doanh. Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự. Có sự sáng tạo và đam mê trong duy trì và mở rộng thị trường kinh doanh. Giao tiếp tốt, tự tin. Khả năng xây dựng quan hệ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích thị trường. Kỹ năng quản lý nhóm, quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực. Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc và lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh của công ty. Các chế độ đãi ngộ: Theo quy định của Nhà nước; được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty. Phúc lợi: Tiền cơm trưa, điện thoại, thưởng Lễ tết truyền thống, phụ cấp, sinh nhật,... Thăng tiến: Được đào tạo & tái đào tạo liên tục để phát triển bản thân, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao và tạo dựng sự nghiệp bền vững cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.