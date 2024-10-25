Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phú Xuyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng mục tiêu, chính sách chất lượng của công ty.

Hoạch định, xây dựng tài liệu hệ thống Quản lý chất lượng của toàn nhà máy

Kiểm soát hoạt động kiểm tra chất lượng NVL đầu vào

Phê duyệt và xác nhận đối sách với các NCC khi phát sinh lỗi

Kiểm soát hoạt động kiểm tra chất lượng QC đầu ra

Đưa ra nhận định, biện pháp và đề xuất cải tiến trong kiểm tra chất lượng hàng xuất

Lập kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chất lượng theo đúng tiêu chuẩn.

Làm việc với khách hàng, tiếp nhận phản hồi và khiếu nại của khách hàng. Đưa ra nguyên nhân và đối sách.

Ghi nhận và giải quyết các sự cố, lỗi phát sinh hàng ngày và giải đáp thắc mắc về chất lượng sản phẩm giữa các bộ phận.

Lập hồ sơ các vấn đề liên quan đến sản phẩm, quá trình và hệ thống chất lượng

Tiến hành đánh giá chất lượng định kỳ.

Quản lý, giám sát nhân sự phòng chất lượng, tiến hành đào tạo nhân sự mới, xây dựng, viết tài liệu đào tạo cho nhân sự của phòng.

Xây dựng quy trình công nghệ cho các sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, sức khỏe tốt. Độ tuổi từ 25-40 - Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành cơ khí, điện, tự động hóa,... - Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương - Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm Autocard, sử dụng được công cụ đo kẹp Panme, sử dụng máy đo 2D, 5D - Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm với tinh thần trách nhiệm cao - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực quản lý chất lượng tại công ty sản xuất

Tại Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định, ngoài ra còn có các chế độ như: sinh nhật, nghỉ mát...

- Thưởng lễ 30/4 - 1/5 - Tết dương lịch, Lễ 2/9, tết âm lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm

