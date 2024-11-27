Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KCN NHỊ XUÂN , XÃ XUÂN THỚI SƠN, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng và kiểm soát hệ thống các tiêu chuẩn về chất lượng của từng loại sản phẩm; quản lý các phương tiện, công cụ, thiết bị đo lường phục vụ cho quá trình kiểm tra và nghiệm thu chất lượng sản phẩm
Soạn thảo cập nhật, cải tiến quy trình, quy chế liên quan hệ thống quản lý chất lượng
Quản lý các quy trình kỹ thuật sản xuất. Giám sát việc cung cấp thông tin liên quan đến kỹ thuật và chất lượng sản phẩm ra bên ngoài công ty, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc bảo mật theo quy định của công ty
Thực hiện ban hành, phổ biến tài liệu cho các bộ phận liên quan Làm quyết định ban hành tài liệu, in ấn, đóng dấu kiểm soát và phân phối tới các đơn vị liên quan theo quy định
Xây dựng quy chế, nguyên tắc, chỉ tiêu về công tác quản lý, bảo đảm về an toàn lao động theo đúng qui định của nhà nước đưa ra.
Đào tạo nội bộ Công ty về An toàn Vệ sinh thực phẩm, báo cáo định kì giữa cơ quan nhà nước về VSATTP
Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn Vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn tiên tiến về quản lý chất lượng như hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP
Quản lý công tác tiêu chuẩn hóa các quy định và quy trình quản lý chất lượng; tổ chức thử nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm và thúc đẩy tư duy cải tiến chất lượng sản phẩm trong toàn bộ Công ty
Chuẩn bị hồ sơ đánh giá và hỗ trợ tiếp đoàn đánh giá của cơ quan nhà nước và các tổ chức đánh giá.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thực phẩm , hóa học , công nghệ sinh học.
Hiểu biết về các phương páp kiểm tra chuỗi cửa hàng
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương , ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về ngành thực phẩm

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Thỏa thuận theo năng lực
Hưởng đầy đủ theo chế độ quy định của nhà nước
Được hưởng chế độ nghỉ phép , lễ tết
Được đào tạo chuyên môn , kỹ năng thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 101-4 đường NB, cụm khu công nghiệp Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

