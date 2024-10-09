Tuyển Hóa học / Sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu

Mức lương 23 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

- Lên kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu, định hướng và chiến lược của công ty.

- Làm việc với phòng R&D của các đối tác nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm, test mẫu, chất lượng, mùi hương, kết cấu... đảm bảo đáp ứng yêu cầu của sản phẩm.

- Tìm kiếm và sáng tạo những ý tưởng mới phục vụ cho mục đích đa dạng hóa sản phẩm, kiểu dáng, chất lượng và phù hợp với giá cả thị trường.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan (kinh doanh, Marketing...) trong việc phát triển và thử nghiệm sản phẩm mới.

- Nghiên cứu thị trường: Thực hiện báo cáo về sản phẩm mới và xu hướng sản phẩm. Nghiên cứu phân tích đối thủ cạnh tranh trong ngành, xu hướng ngành.

- Xây dựng tài liệu chuyên môn hỗ trợ marketing, đào tạo chuyên môn cho bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

- Theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình sản xuất các sản phẩm mẫu của đơn vị sản xuất.

- Tiếp cận, chăm sóc khách hàng hoặc phối hợp với bộ phận kinh doanh để nắm rõ trải nghiệm người dùng từ đó đưa ra các giải pháp xử lý cần thiết.

- Quản lý và đưa ra các giải pháp kịp thời cho các dự án R&D về sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến.

- Xem xét, cập nhật các tiêu chuẩn đầu ra về chất lượng, định mức sản phẩm, quy trình sản xuất... cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Theo dõi và tổ chức các hoạt động, chức năng của Phòng R&D

- Báo cáo tình hình hoạt động của Phòng R&D theo ngày, tuần, tháng hoặc theo yêu cầu cho ban Giám đốc Công ty.

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các ngành Dược, y sinh, y tế, kỹ thuật hóa học..hoặc các ngành liên quan.

- Có kỹ năng lãnh đạo đội, nhóm, tinh thần làm việc nhóm tốt. Nhạy bén xử lý các công việc được giao.

- Năng động sáng tạo và kỹ năng quản lý tốt.

- Tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành kỹ thuật trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến việc ra mắt sản phẩm mới với thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 23.000.000 - 30.000.000 đồng

- Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cao cấp

- Du lịch, teambuilding hằng năm

- BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

