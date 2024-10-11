Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 26 Liền kề 6A Làng Việt kiều châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm Triển khai công tác quản lý hồ sơ, pháp lý cho sản phẩm Đào tạo sản phẩm Lãnh đạo, đo lường hiệu suất và phát triển đội ngũ
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành dược Kiến thức chuyên sâu về R&D dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ Dịch thuật được các tài liệu quốc tế; Tiếng Anh giao tiếp thành thạo là một lợi thế Đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ
Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được chia sẻ lợi nhuận: Đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, từ đó có cơ hội hưởng phần doanh số do sản phẩm mới mang lại Lương tháng: Thỏa thuận – Cạnh tranh, mức lương xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu. Đội ngũ: Được hòa nhập vào đội ngũ trẻ trung Hoạt động ngoại khóa: Teambuilding, nghỉ mát, Y.E.P hàng năm, các hoạt động thiện nguyện... là những sự kiện thường niên của Công ty Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành: Công ty đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động đầy đủ theo các quy định hiện hành của nhà nước.
Cơ hội được chia sẻ lợi nhuận: Đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, từ đó có cơ hội hưởng phần doanh số do sản phẩm mới mang lại
Lương tháng: Thỏa thuận – Cạnh tranh, mức lương xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm
Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu.
Đội ngũ: Được hòa nhập vào đội ngũ trẻ trung
Hoạt động ngoại khóa: Teambuilding, nghỉ mát, Y.E.P hàng năm, các hoạt động thiện nguyện... là những sự kiện thường niên của Công ty
Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành: Công ty đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động đầy đủ theo các quy định hiện hành của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 26, nhà liền kề Dãy 6A, Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

