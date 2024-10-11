Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 26 Liền kề 6A Làng Việt kiều châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược
Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm
Triển khai công tác quản lý hồ sơ, pháp lý cho sản phẩm
Đào tạo sản phẩm
Lãnh đạo, đo lường hiệu suất và phát triển đội ngũ
Xây dựng và triển khai chiến lược
Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm
Triển khai công tác quản lý hồ sơ, pháp lý cho sản phẩm
Đào tạo sản phẩm
Lãnh đạo, đo lường hiệu suất và phát triển đội ngũ
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành dược Kiến thức chuyên sâu về R&D dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ Dịch thuật được các tài liệu quốc tế; Tiếng Anh giao tiếp thành thạo là một lợi thế Đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ
Tốt nghiệp chuyên ngành dược
Kiến thức chuyên sâu về R&D dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ
Dịch thuật được các tài liệu quốc tế; Tiếng Anh giao tiếp thành thạo là một lợi thế
Đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ
Tốt nghiệp chuyên ngành dược
Kiến thức chuyên sâu về R&D dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ
Dịch thuật được các tài liệu quốc tế; Tiếng Anh giao tiếp thành thạo là một lợi thế
Đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành dược, mỹ phẩm, thẩm mỹ
Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được chia sẻ lợi nhuận: Đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, từ đó có cơ hội hưởng phần doanh số do sản phẩm mới mang lại Lương tháng: Thỏa thuận – Cạnh tranh, mức lương xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu. Đội ngũ: Được hòa nhập vào đội ngũ trẻ trung Hoạt động ngoại khóa: Teambuilding, nghỉ mát, Y.E.P hàng năm, các hoạt động thiện nguyện... là những sự kiện thường niên của Công ty Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành: Công ty đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động đầy đủ theo các quy định hiện hành của nhà nước.
Cơ hội được chia sẻ lợi nhuận: Đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, từ đó có cơ hội hưởng phần doanh số do sản phẩm mới mang lại
Cơ hội được chia sẻ lợi nhuận:
Lương tháng: Thỏa thuận – Cạnh tranh, mức lương xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm
Lương tháng:
Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu.
Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng:
Đội ngũ: Được hòa nhập vào đội ngũ trẻ trung
Đội ngũ:
Hoạt động ngoại khóa: Teambuilding, nghỉ mát, Y.E.P hàng năm, các hoạt động thiện nguyện... là những sự kiện thường niên của Công ty
Hoạt động ngoại khóa:
Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành: Công ty đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động đầy đủ theo các quy định hiện hành của nhà nước.
Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành:
Cơ hội được chia sẻ lợi nhuận: Đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, từ đó có cơ hội hưởng phần doanh số do sản phẩm mới mang lại
Cơ hội được chia sẻ lợi nhuận:
Lương tháng: Thỏa thuận – Cạnh tranh, mức lương xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm
Lương tháng:
Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu.
Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng:
Đội ngũ: Được hòa nhập vào đội ngũ trẻ trung
Đội ngũ:
Hoạt động ngoại khóa: Teambuilding, nghỉ mát, Y.E.P hàng năm, các hoạt động thiện nguyện... là những sự kiện thường niên của Công ty
Hoạt động ngoại khóa:
Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành: Công ty đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động đầy đủ theo các quy định hiện hành của nhà nước.
Các quyền lợi khác theo quy định hiện hành:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI