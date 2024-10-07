Tuyển Trưởng Phòng Sale Admin thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHD
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH PHD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tổ chức và quản lý nhân sự phòng Sale Admin.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể, sắp xếp và bố trí nhân sự của phòng. - Theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện, kết quả thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của phòng. Kịp thời đưa ra các giải pháp hoặc biện pháp hỗ trợ cần thiết để khắc phục mọi tồn đọng, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhân viên. - Hướng dẫn, đào tạo nhân viên để nâng cao thái độ làm việc, kiến thức và kỹ năng.
2.Tổ chức thực hiện và kiểm soát các hoạt động hỗ trợ bán hàng.
- Tổ chức thực hiện và kiểm soát việc tiếp nhận và xử lý các hợp đồng kinh tế với NPP, khách hàng... - Kết hợp với Phòng sản xuất, Nhà máy về tình trạng và mức độ ưu tiên của các đơn hàng. - Phối hợp với Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán để kiểm soát và đôn đốc việc thúc đẩy bán hàng. - Kiểm soát hoạt động đặt hàng của Khối cửa hàng và Phòng Kinh doanh. - Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách bán hàng, mở mã khách hàng và cửa hàng mới, cập nhật và theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng hoặc thỏa thuận bán hàng. - Tổ chức triển khai công tác soạn thảo, ký kết hợp đồng bán hàng và quản lý hợp đồng của khách hàng, NPP. - Kiểm soát việc thực hiện và tuân thủ các quy chế, quy định, nội quy và chính sách bán hàng. - Tham mưu cho Phòng Kinh doanh trong công tác xây dựng và triển khai các CTKM - Tham gia đề xuất cải tiến các quy trình, hướng dẫn và biểu mẫu cho hoạt động kinh doanh. - Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, ý kiến, khiếu nại của khách hàng; phối hợp với các đơn vị trong Công ty giải quyết các phát sinh, tranh chấp, khiếu nại liên quan đến khách hàng.
3.Tổng hợp, phân tích và báo cáo dữ liệu kết quả bán hàng của các kênh.
- Tổ chức theo dõi dữ liệu kinh doanh của các kênh. - Phân tích số liệu, lập bảng so sánh và báo cáo định kỳ về các số liệu bán hàng, mức độ hoàn thành so với chỉ tiêu, chi phí bán hàng, từng kênh bán hàng, từng mặt hàng, chi phí hàng hủy, vật tư bao bì ... - Tổng hợp, phân tích các số liệu bán hàng và hỗ trợ đưa ra các thông tin dự báo về mức độ tiêu thụ sản phẩm. - Phân tích, báo cáo số liệu kinh doanh của các khu vực, đề xuất các kế hoạch phát triển thị trường. - Phân tích, báo cáo tình hình NPP, Cửa hàng các khu vực kinh doanh hàng tháng để có biện pháp xử lý kịp thời. - Tìm hiểu, phân tích thông tin từ đối thủ, báo cáo hàng tháng, đề ra các giải pháp, kế hoạch hành động kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học (chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán...)
2. Kinh nghiệm công tác:
3. Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực FMCG, F&B. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương.
4. Kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công việc
- Kỹ năng phân tích dữ liệu, kỹ năng thống kê, báo cáo.
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát công việc.
- Kỹ năng thuyết trình, đào tạo, hướng dẫn và huấn luyện
- Kỹ năng năng giao tiếp, tạo dựng quan hệ và trao đổi thông tin tốt
5. Phẩm chất cá nhân
- Cẩn thận quan tâm tới chi tiết và mức độ chính xác.
- Trung thực, cần mẫn, chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận và chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước. Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.
Lương thỏa thuận và chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường
Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty
Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 46, Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

