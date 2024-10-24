Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HT GLOBAL COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HT GLOBAL COMPANY
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HT GLOBAL COMPANY

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2

- Toà nhà T

- Sol Building 36

- 37

- 38 Khu TT1 Kiều Mai Kiều Mai,Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phục vụ mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển từ Việt Nam qua Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, và Malaysia.
- Quản lý phòng kinh doanh (20-30 nhân sự), đảm bảo doanh số.
- Tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với đối tác, khách hàng.
- Xây dựng và tối ưu quy trình bán hàng (dịch vụ nhập hàng từ Việt Nam sang Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, và Malaysia).
- Báo cáo tình hình kinh doanh tới Ban Giám đốc.
- Đề xuất các phương án nhân sự của phòng kinh doanh.
- Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc theo ngày/tuần/tháng/năm.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực logistics tối thiểu từ 1 năm.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về vận chuyển 2 chiều Việt Nam - Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia/nhập hàng từ các quốc gia này.
- Am hiểu về người việt nam ở quốc tế
- Nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý tình huống tốt, tư duy logistics tốt, biết kiểm soát cảm xúc tốt.
- Kỹ năng thiết lập mục tiêu kinh doanh và lên kế hoạch; huấn luyện đào tạo nhân sự phòng kinh doanh; kỹ năng bán hàng thực chiến B2B, B2C.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HT GLOBAL COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12-30 triệu
Mức lương từ 12-30 triệu
- Lương cứng thỏa thuận xứng đáng theo năng lực.
- Tăng lương hàng năm, lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, du lịch trong và ngoài nước.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật quy định (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết).
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy được năng lực, thế mạnh của bản thân.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính: 8h-17h30 (từ thứ 2 đến thứ 6); Thứ 7 từ 8h-16h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HT GLOBAL COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HT GLOBAL COMPANY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà T-Sol Building 36-37-38 Khu TT1 Kiều Mai Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

