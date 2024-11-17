Tuyển Trưởng Phòng Sale thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 39 Quốc lộ 1A Hiệp Bình Phước TP Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Thuyết phục các khách hàng có sẵn mặt bằng, mở đại lý kinh doanh mặt hàng nội thất tùy chỉnh của Công ty;
Trao đổi điều kiện, chính sách của công ty với các đại lý;Ký hợp đồng với đại lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích thị trường, đề ra định hướng, đào tạo đội ngũ kinh doanh;
Kỹ năng thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề và ra quyết định;
Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng đại lý;
Trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành Nội thất, Vật liệu xây dựng.
Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng ( Thỏa thuận theo năng lực ) + hoa hồng
Hổ trợ cơm trưa
Hưởng các chế độ BHXH theo luật lao động
Thưởng tết , lương tháng 13 , Phép năm.
Xét tăng lương theo năng lực hoặc định kì công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
