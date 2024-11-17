Tuyển Trưởng Phòng Sale thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Quốc lộ 1A Hiệp Bình Phước TP Thủ Đức, Thủ Đức

Thuyết phục các khách hàng có sẵn mặt bằng, mở đại lý kinh doanh mặt hàng nội thất tùy chỉnh của Công ty;

Trao đổi điều kiện, chính sách của công ty với các đại lý;Ký hợp đồng với đại lý.

Có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích thị trường, đề ra định hướng, đào tạo đội ngũ kinh doanh;

Kỹ năng thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề và ra quyết định;

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng đại lý;

Trên 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành Nội thất, Vật liệu xây dựng.

Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng ( Thỏa thuận theo năng lực ) + hoa hồng

Hổ trợ cơm trưa

Hưởng các chế độ BHXH theo luật lao động

Thưởng tết , lương tháng 13 , Phép năm.

Xét tăng lương theo năng lực hoặc định kì công ty.

