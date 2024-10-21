Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: • Tòa vinaconex 1, ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị (HĐQT) trong công tác quản lý, tổ chức, giám sát hoạt động tài chính kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và mô hình của Công ty; Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh & xây dựng các kịch bản khác nhau, đánh giá mức độ ảnh hưởng của ngân sách đến hoạt động kinh doanh; Quản trị dòng tiền, đảm bảo hoạt động tài chính hiệu quả; Trực tiếp làm việc với các Cơ quan kiểm toán, cơ quan thuế khi thanh kiểm tra, quyết toán thuế; Quản lý, kiểm soát, điều tiết các công việc thuộc phòng Tài chính - Kế toán, đảm bảo quy trình vận hành trôi chảy, đúng thời hạn; Kiểm tra, soát xét BCTC trước khi cung cấp cho các đơn vị có liên quan, đưa ra đánh giá, nhận định, phân tích tình hình để báo cáo kịp thời cho ban lãnh đạo; Cập nhật liên tục, kịp thời các quy định pháp luật, thông tin về thuế và chế độ chính sách để cố vấn cho HĐQT, đảm bảo các hoạt động về tài chính - kế toán của công ty phù hợp với quy định của Nhà nước; Xây dựng quy trình làm việc hợp lý với các phòng ban trong công ty, phân công công việc cho phòng kế toán – tài chính; Kiểm soát tính chính xác, hợp lý, hợp pháp của chứng từ kế toán và các hồ sơ liên quan
Tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị (HĐQT) trong công tác quản lý, tổ chức, giám sát hoạt động tài chính kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và mô hình của Công ty;
Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh & xây dựng các kịch bản khác nhau, đánh giá mức độ ảnh hưởng của ngân sách đến hoạt động kinh doanh;
Quản trị dòng tiền, đảm bảo hoạt động tài chính hiệu quả;
Trực tiếp làm việc với các Cơ quan kiểm toán, cơ quan thuế khi thanh kiểm tra, quyết toán thuế;
Quản lý, kiểm soát, điều tiết các công việc thuộc phòng Tài chính - Kế toán, đảm bảo quy trình vận hành trôi chảy, đúng thời hạn;
Kiểm tra, soát xét BCTC trước khi cung cấp cho các đơn vị có liên quan, đưa ra đánh giá, nhận định, phân tích tình hình để báo cáo kịp thời cho ban lãnh đạo;
Cập nhật liên tục, kịp thời các quy định pháp luật, thông tin về thuế và chế độ chính sách để cố vấn cho HĐQT, đảm bảo các hoạt động về tài chính - kế toán của công ty phù hợp với quy định của Nhà nước;
Xây dựng quy trình làm việc hợp lý với các phòng ban trong công ty, phân công công việc cho phòng kế toán – tài chính;
Kiểm soát tính chính xác, hợp lý, hợp pháp của chứng từ kế toán và các hồ sơ liên quan

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán Có chứng chỉ Kế toán trưởng Có chứng chỉ hành nghề Kế toán/Kiểm toán là một lợi thế. Hiểu biết sâu rộng về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, ngân hàng tín dụng và các chính sách tài chính hiện hành. Kinh nghiệm 10 năm ở vị trí tương đương. Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện. Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel & phần mềm kế toán. Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp. Khả năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức, khích lệ và động viên nhân viên. Có kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao. Trung thực, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao. Làm việc lâu dài, ổn định (Thời gian từ T2-T7 hàng tuần, 1 tháng nghỉ 2 ngày T7 và các ngày CN).
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán
Có chứng chỉ Kế toán trưởng
Có chứng chỉ hành nghề Kế toán/Kiểm toán là một lợi thế.
Hiểu biết sâu rộng về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, ngân hàng tín dụng và các chính sách tài chính hiện hành.
Kinh nghiệm 10 năm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện.
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel & phần mềm kế toán.
Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp. Khả năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức, khích lệ và động viên nhân viên.
Có kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập.
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
Trung thực, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.
Làm việc lâu dài, ổn định (Thời gian từ T2-T7 hàng tuần, 1 tháng nghỉ 2 ngày T7 và các ngày CN).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng lương thứ 13, thưởng theo dự án và các ngày lễ tết theo quy định chung. Tham gia Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật, hưởng ngày nghỉ lễ và các chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nước Tham dự du lịch hàng năm cùng Công ty Môi trường làm việc trẻ trung năng động, hòa đồng, vui vẻ và chuyên nghiệp
Tháng lương thứ 13, thưởng theo dự án và các ngày lễ tết theo quy định chung.
Tham gia Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật, hưởng ngày nghỉ lễ và các chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nước
Tham dự du lịch hàng năm cùng Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, hòa đồng, vui vẻ và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa vinaconex 1, ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-tai-chinh-ke-toan-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job214987
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu TẬP ĐOÀN AMACCAO
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GỐM SỨ THANH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH GỐM SỨ THANH DƯƠNG
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 60 Triệu Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam
10 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Uni Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Uni Việt
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KIM PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KIM PHÁT
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN HÀNH CHÍNH ASC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN HÀNH CHÍNH ASC
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOOGIX
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty BKG Tân Mỹ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty CP Beta Media
2 - 2.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm