Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: • Tòa vinaconex 1, ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị (HĐQT) trong công tác quản lý, tổ chức, giám sát hoạt động tài chính kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và mô hình của Công ty; Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh & xây dựng các kịch bản khác nhau, đánh giá mức độ ảnh hưởng của ngân sách đến hoạt động kinh doanh; Quản trị dòng tiền, đảm bảo hoạt động tài chính hiệu quả; Trực tiếp làm việc với các Cơ quan kiểm toán, cơ quan thuế khi thanh kiểm tra, quyết toán thuế; Quản lý, kiểm soát, điều tiết các công việc thuộc phòng Tài chính - Kế toán, đảm bảo quy trình vận hành trôi chảy, đúng thời hạn; Kiểm tra, soát xét BCTC trước khi cung cấp cho các đơn vị có liên quan, đưa ra đánh giá, nhận định, phân tích tình hình để báo cáo kịp thời cho ban lãnh đạo; Cập nhật liên tục, kịp thời các quy định pháp luật, thông tin về thuế và chế độ chính sách để cố vấn cho HĐQT, đảm bảo các hoạt động về tài chính - kế toán của công ty phù hợp với quy định của Nhà nước; Xây dựng quy trình làm việc hợp lý với các phòng ban trong công ty, phân công công việc cho phòng kế toán – tài chính; Kiểm soát tính chính xác, hợp lý, hợp pháp của chứng từ kế toán và các hồ sơ liên quan

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán Có chứng chỉ Kế toán trưởng Có chứng chỉ hành nghề Kế toán/Kiểm toán là một lợi thế. Hiểu biết sâu rộng về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, ngân hàng tín dụng và các chính sách tài chính hiện hành. Kinh nghiệm 10 năm ở vị trí tương đương. Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện. Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel & phần mềm kế toán. Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp. Khả năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức, khích lệ và động viên nhân viên. Có kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao. Trung thực, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao. Làm việc lâu dài, ổn định (Thời gian từ T2-T7 hàng tuần, 1 tháng nghỉ 2 ngày T7 và các ngày CN).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng lương thứ 13, thưởng theo dự án và các ngày lễ tết theo quy định chung. Tham gia Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật, hưởng ngày nghỉ lễ và các chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nước Tham dự du lịch hàng năm cùng Công ty Môi trường làm việc trẻ trung năng động, hòa đồng, vui vẻ và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTECH

