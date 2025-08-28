Tuyển Trưởng phòng tài chính Cty TNHH TM XD Diệu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 15 USD

1. Quản lý, điều hành & kiểm soát công việc chung của Phòng Tài chính. Xây dựng kế hoạch công việc và phân bổ công việc khoa học, hợp lý

2. Hoạch định, xây dựng & kiểm soát kế hoạch tài chính (vốn, tài sản, ngân hàng, dòng tiền,...)

3. Hoạch định, xây dựng & kiểm soát dòng tiền thu, chi theo ngân sách và kế hoạch dự thu - chi

4. Hoạch định, kiểm soát, quản lý nguồn vốn

5. Hoạch định chi phí giá thành, cân đối, kiểm soát giá thành, xây dựng giá bảo vệ

6. Triển khai, quản lý ứng dụng phần mềm ERP

7. Kiểm soát kế hoạch tiêu thụ & kế hoạch thu mua hàng hóa tối ưu về ngân sách và chi phí. Lập kế hoạch ngân sách hàng năm và kiểm soát tình hình thực hiện từ các phòng ban.

8. Phân tích, đánh giá tình hình sức khỏe tài chính doanh nghiệp (báo cáo hiệu quả hoạt động, đánh giá tín dụng khách hàng, thu hồi công nợ, hàng hóa tồn kho,...)