Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra và xác minh tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ thanh toán theo chính sách của công ty và các quy định hiện hành về Thuế và Kế toán.

- Chuẩn bị các khoản thanh toán hàng ngày, hàng tháng như: tiền thuê, thuế, lương, bảo hiểm, chi phí vận hành… và các khoản thanh toán khác cho nhà cung cấp và đối tác.

- Đảm bảo tất cả các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn theo tiến độ thanh toán đã được phê duyệt.

- Nhập toàn bộ dữ liệu và giao dịch kế toán vào phần mềm kế toán.

- Lập bút toán hàng tháng cho các giao dịch khấu hao tài sản cố định và phân bổ chi phí trả trước.

- Lập bút toán hàng tháng cho các khoản chi phí trích trước.

- Lập hóa đơn ghi nợ, hóa đơn ghi có; kiểm tra số dư nội bộ và số dư giữa các công ty thành viên.

- Lập báo cáo quỹ tiền mặt hàng tuần, kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng và đối chiếu ngân hàng hàng tháng.

- Lập các báo cáo hàng tháng.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Tài chính.