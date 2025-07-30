Tuyển Trưởng phòng tài chính Pegasus International College làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Pegasus International College
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
Pegasus International College

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Pegasus International College

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2/2C Van Phuc Diplomatic Compound, Kim Ma street, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra và xác minh tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ thanh toán theo chính sách của công ty và các quy định hiện hành về Thuế và Kế toán.
- Chuẩn bị các khoản thanh toán hàng ngày, hàng tháng như: tiền thuê, thuế, lương, bảo hiểm, chi phí vận hành… và các khoản thanh toán khác cho nhà cung cấp và đối tác.
- Đảm bảo tất cả các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn theo tiến độ thanh toán đã được phê duyệt.
- Nhập toàn bộ dữ liệu và giao dịch kế toán vào phần mềm kế toán.
- Lập bút toán hàng tháng cho các giao dịch khấu hao tài sản cố định và phân bổ chi phí trả trước.
- Lập bút toán hàng tháng cho các khoản chi phí trích trước.
- Lập hóa đơn ghi nợ, hóa đơn ghi có; kiểm tra số dư nội bộ và số dư giữa các công ty thành viên.
- Lập báo cáo quỹ tiền mặt hàng tuần, kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng và đối chiếu ngân hàng hàng tháng.
- Lập các báo cáo hàng tháng.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Pegasus International College Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegasus International College

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Pegasus International College

Pegasus International College

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2/2C Khu Ngoại giao Đoàn Vạn Phúc, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

