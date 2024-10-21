Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Mirai International làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Mirai International
- Hà Nội: Toà nhà Tây Hà Tower, số 19 Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sử dụng công nghệ số, mạng máy tính để quảng cáo, truyền bá sản phẩm, dịch vụ trên môi trường internet đến khách hàng, mọi người mọi nhà một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.
- Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với cơ quan, chính quyền địa phương, các đơn vị liên kết, hợp tác để tư vấn tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại nước ngoài;
- Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động;
- Phối hợp với các phòng chức năng để xử lý phát sinh của lao động kể từ khi đăng ký dự tuyển đơn hàng đến khi lao động hoàn thành hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài và về nước.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán;
- Có kỹ năng xử lý vấn đề;
- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Power point,...).
Tại Công ty Cổ phần Mirai International Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng các ngày lễ, tết .v.v...
- Tham gia đóng BHXH theo quy định Nhà nước.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mirai International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
