Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Mirai International làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Mirai International
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Mirai International

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Tây Hà Tower, số 19 Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sử dụng công nghệ số, mạng máy tính để quảng cáo, truyền bá sản phẩm, dịch vụ trên môi trường internet đến khách hàng, mọi người mọi nhà một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.
- Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với cơ quan, chính quyền địa phương, các đơn vị liên kết, hợp tác để tư vấn tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại nước ngoài;
- Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động;
- Phối hợp với các phòng chức năng để xử lý phát sinh của lao động kể từ khi đăng ký dự tuyển đơn hàng đến khi lao động hoàn thành hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài và về nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán;
- Có kỹ năng xử lý vấn đề;
- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Power point,...).

Tại Công ty Cổ phần Mirai International Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, thu hút (sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn);
- Thưởng các ngày lễ, tết .v.v...
- Tham gia đóng BHXH theo quy định Nhà nước.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mirai International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 47, phố Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

