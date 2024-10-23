Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH LUKLAK DESIGN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tiếp nhận và ban hành các công việc từ phía Ban Lãnh đạo tới nhân viên phòng Thiết kế.

Chỉ đạo điều tiết các công việc cho các Quản lý; sắp xếp công việc cho nhân viên Phòng thiết kế.

Xây dựng kế hoạch, quy trình cho nhân sự Phòng.

Phối hợp cùng các phòng ban khác trong Công ty xử lý các công việc, đảm bảo được tiến độ công việc được đề ra.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kỹ năng lãnh đạo và tư duy quản lý (đội nhóm).

Kỹ năng giao tiếp tốt, có tư duy linh hoạt nhạy bén, có khả năng kiểm soát tổng thể và xử lý các vấn đề trong team.

Có khả năng lên kế hoạch, khả năng phân tích, đánh giá.

Tại CÔNG TY TNHH LUKLAK DESIGN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội sau khi ký hợp đồng chính thức.

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, thưởng cuối năm. Thưởng nếu đạt hiệu quả cao trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ, khỏe, chuyên nghiệp, năng động.

Cách thức tổ chức công việc chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng.

Đề cao tính tự chủ, sáng tạo; Liên hoan ăn chơi thường xuyên; du lịch, teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUKLAK DESIGN VIỆT NAM

