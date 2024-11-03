Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Thiết kế nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 0095/1G Đường An Phú Đông 09, Tổ 08, KP1, P.An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất

Quản lý, giám sát đội ngũ nhân viên thiết kế đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất. Thiết kế kiến trúc, nội thất Văn phòng, nhà ở, căn hộ, biệt thự,... Thiết kế phương án, xây dựng ý tưởng thiết kế. Thiết kế sản phẩm theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc và nhu cầu của khách hàng. Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện đơn hàng được giao. Triển khai thiết kế đơn hàng/công trình của phòng, bao gồm: điều phối nhân sự, chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên triển khai các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật liên quan; theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên; kiểm duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế. Đàm phán, tư vấn cho khách hàng về việc bố trí sản phẩm nội thất. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ phận thiết kế. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hiệu quả của Phòng thiết kế.
Quản lý, giám sát đội ngũ nhân viên thiết kế đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.
Thiết kế kiến trúc, nội thất Văn phòng, nhà ở, căn hộ, biệt thự,...
Thiết kế phương án, xây dựng ý tưởng thiết kế.
Thiết kế sản phẩm theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc và nhu cầu của khách hàng.
Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện đơn hàng được giao.
Triển khai thiết kế đơn hàng/công trình của phòng, bao gồm: điều phối nhân sự, chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên triển khai các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật liên quan; theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên; kiểm duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế.
Đàm phán, tư vấn cho khách hàng về việc bố trí sản phẩm nội thất.
Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ phận thiết kế.
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hiệu quả của Phòng thiết kế.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc. Khả năng diễn hoạ tốt, có gu và chất thiết kế; phong cách hiện đại, tân cổ điển, sang trọng, tinh tế; Có kinh nghiệm Quản lý, điều hành bộ phận thiết kế với những công trình lớn; Có kiến thức chuyên sâu về ngành nội thất.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc.
Khả năng diễn hoạ tốt, có gu và chất thiết kế; phong cách hiện đại, tân cổ điển, sang trọng, tinh tế;
Có kinh nghiệm Quản lý, điều hành bộ phận thiết kế với những công trình lớn;
Có kiến thức chuyên sâu về ngành nội thất.

Quyền Lợi

Lương từ 18tr – 25tr (Thỏa thuận theo năng lực). Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs); Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc.
Lương từ 18tr – 25tr (Thỏa thuận theo năng lực).
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs);
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước;
Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 0095/1G An Phú Đông 09, Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

