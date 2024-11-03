Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 0095/1G Đường An Phú Đông 09, Tổ 08, KP1, P.An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý, giám sát đội ngũ nhân viên thiết kế đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất. Thiết kế kiến trúc, nội thất Văn phòng, nhà ở, căn hộ, biệt thự,... Thiết kế phương án, xây dựng ý tưởng thiết kế. Thiết kế sản phẩm theo sự chỉ đạo của Ban Giám Đốc và nhu cầu của khách hàng. Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện đơn hàng được giao. Triển khai thiết kế đơn hàng/công trình của phòng, bao gồm: điều phối nhân sự, chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên triển khai các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật liên quan; theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên; kiểm duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế. Đàm phán, tư vấn cho khách hàng về việc bố trí sản phẩm nội thất. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ phận thiết kế. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hiệu quả của Phòng thiết kế.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc. Khả năng diễn hoạ tốt, có gu và chất thiết kế; phong cách hiện đại, tân cổ điển, sang trọng, tinh tế; Có kinh nghiệm Quản lý, điều hành bộ phận thiết kế với những công trình lớn; Có kiến thức chuyên sâu về ngành nội thất.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 18tr – 25tr (Thỏa thuận theo năng lực). Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs); Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG NỘI THẤT HOMETALK

