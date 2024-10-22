Tuyển Thiết kế nội thất Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE

Thiết kế nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 87 Nguyễn Thái Học, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

1 Chịu trách nhiệm Thiết kế và điều phối – chủ trì triển khai tất cả các dự án của ban Thiết kế hoặc các dự án cụ thể được giao.
2 Tiếp nhận hoặc tổ chức tiếp nhận - phân tích các yêu cầu từ khách hàng để tư vấn và định hướng Thiết kế cho khách hàng.
3 Lập – thực hiện kế hoạch, mục tiêu về công tác Thiết kế các dự án được giao.
4 Chỉ đạo, hướng dẫn các Trưởng nhóm & đội ngũ nhân viên triển khai các dự án.
5 Xác định rủi ro nếu có khả năng xảy ra. Thông báo và đề xuất phương án xử lý tất cả các vướng mắc phát sinh có thể ảnh hưởng đến mục tiêu - kế hoạch chung.
6 Tham dự các cuộc họp khởi động, các cuộc họp báo cáo Thiết kế, và các cuộc họp quan trọng khác. Thay mặt ban quản trị Ban Thiết kế tiến hành các cuộc họp khi được yêu cầu.
7 Quản lý Team Trả lời tất cả thắc mắc của Khách hàng, nhằm mang lại sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Ban Thiết kế.
8 Báo cáo định kỳ tiến độ các Dự án hàng tuần, tháng, quý.
9 Chịu trách nhiệm về tiến độ chất lượng công việc được giao và theo yêu cầu của Khách hàng.
10 Tham gia góp ý kiến tối ưu hóa quy trình Thiết kế.
11 Góp phần Xây dựng hệ thống đào tạo văn hóa phù hợp với định hướng của Ban Thiết kế.
12 Tham gia tuyển dụng nhân sự cho Ban Thiết kế khi có yêu cầu.
13 Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận phòng ban khác trong công ty nhằm tối đa hóa hiệu suất tổng thể của công ty.
Đặc biệt chú trọng phối hợp cùng các phòng - Ban Kinh doanh showroom, sale Residential, sale projects, nhằm mang lại các sản phẩm Thiết kế tối ưu hóa về thẩm mỹ, công năng phù hợp với mục tiêu chung về Doanh thu/Lợi nhuận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đảm bảo công việc Thiết kế các dự án được giao kịp thời và chính xác phù hợp với chất lượng dịch vụ tương xứng với phân khúc Luxury; Nắm rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành liên quan đến Thiết kế xây dựng, Nội thất & Cảnh quan để áp dụng vào công việc; Có gu thẩm mỹ tinh tế, phù hợp với loại hình sản phẩm – dịch vụ của Công ty. Cập nhật thường xuyên các xu hướng Sáng tạo mới trong Design, hướng dẫn Team về các hãng Nội thất Chấu Âu mà công ty đang đại diện tại Việt Nam; Có đủ năng lực chuyên môn để chủ trì toàn bộ quá trình thực hiện công việc các dự án được giao.
Đảm bảo công việc Thiết kế các dự án được giao kịp thời và chính xác phù hợp với chất lượng dịch vụ tương xứng với phân khúc Luxury;
Nắm rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành liên quan đến Thiết kế xây dựng, Nội thất & Cảnh quan để áp dụng vào công việc;
Có gu thẩm mỹ tinh tế, phù hợp với loại hình sản phẩm – dịch vụ của Công ty. Cập nhật thường xuyên các xu hướng Sáng tạo mới trong Design, hướng dẫn Team về các hãng Nội thất Chấu Âu mà công ty đang đại diện tại Việt Nam;
Có đủ năng lực chuyên môn để chủ trì toàn bộ quá trình thực hiện công việc các dự án được giao.

Tại Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của pháp luật. Ngày nghỉ theo quy định của nhà nước, chế độ nghỉ phép năm. Được đào tạo, phát triển các kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến. Lương cạnh tranh
Chế độ (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của pháp luật.
Ngày nghỉ theo quy định của nhà nước, chế độ nghỉ phép năm.
Được đào tạo, phát triển các kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Lương cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE

Công ty cổ phần phong cách Âu Châu - EUROSTYLE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 12, phố Cao Bá Quát, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

