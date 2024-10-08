Tuyển Trưởng Phòng Thiết Kế Thời Trang thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Trưởng Phòng Thiết Kế Thời Trang thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển mẫu thiết kế thời trang nam Nghiên cứu, tham khảo, báo cáo xu hướng thời trang, thiết kế phong cách cho từng mùa vụ của Công ty Cập nhật mẫu mã thiết kế sản phẩm theo xu hướng thị trường, đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm. Chịu trách nhiệm thiết kế hình ảnh các mẫu thời trang theo từng bộ sưu tập và xu hướng theo mùa. Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ phận Thiết kế Quản lý, phân công công việc cho nhân viên trong phòng, đảm bảo tiến độ đề ra Giám sát và giải quyết những vấn đề kỹ thuật để đảm bảo yêu cầu thiết kế ban đầu Nghiên cứu, đề xuất lên Ban Giám đốc các biện pháp, các giải pháp khả thi có liên quan đến hoạt động của Bộ phận Thiết kế. Tư vấn cho bộ phận Marketing, Khối kinh doanh về hình ảnh những vấn đề kỹ thuật liên quan đến ý tưởng, cấu tạo và chất lượng sản phẩm. Tham gia xây dựng các quy trình, quy định, tài liệu, biểu mẫu, ... của công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty
Chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển mẫu thiết kế thời trang nam
Nghiên cứu, tham khảo, báo cáo xu hướng thời trang, thiết kế phong cách cho từng mùa vụ của Công ty
Cập nhật mẫu mã thiết kế sản phẩm theo xu hướng thị trường, đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm.
Chịu trách nhiệm thiết kế hình ảnh các mẫu thời trang theo từng bộ sưu tập và xu hướng theo mùa.
Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ phận Thiết kế
Quản lý, phân công công việc cho nhân viên trong phòng, đảm bảo tiến độ đề ra
Giám sát và giải quyết những vấn đề kỹ thuật để đảm bảo yêu cầu thiết kế ban đầu
Nghiên cứu, đề xuất lên Ban Giám đốc các biện pháp, các giải pháp khả thi có liên quan đến hoạt động của Bộ phận Thiết kế.
Tư vấn cho bộ phận Marketing, Khối kinh doanh về hình ảnh những vấn đề kỹ thuật liên quan đến ý tưởng, cấu tạo và chất lượng sản phẩm.
Tham gia xây dựng các quy trình, quy định, tài liệu, biểu mẫu, ... của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thiết kế thời trang; Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; Có óc sáng tạo, cập nhật xu hướng và khiếu thẩm mĩ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thời trang cao cấp; Am hiểu về lĩnh vực thời trang, về các loại chất liệu, có khả năng bắt kịp với xu hướng thời trang trong nước và quốc tế; Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phân công công việc hợp lý; Chủ động trong công việc, có khả năng hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu công việc, chịu áp lực công việc tốt; Linh hoạt, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thiết kế thời trang;
Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Có óc sáng tạo, cập nhật xu hướng và khiếu thẩm mĩ
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thời trang cao cấp;
Am hiểu về lĩnh vực thời trang, về các loại chất liệu, có khả năng bắt kịp với xu hướng thời trang trong nước và quốc tế;
Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phân công công việc hợp lý;
Chủ động trong công việc, có khả năng hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu công việc, chịu áp lực công việc tốt;
Linh hoạt, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
- Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
- Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
- Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
- Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

