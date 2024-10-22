Tuyển Thời trang Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 tòa V2 Home City, Số 177 đường Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, tham khảo, báo cáo xu hướng thời trang, thiết kế phong cách cho từng mùa vụ của Công ty Lên ý tưởng thiết kế cho từng BST, dòng hàng của Nam, nữ, trẻ em Đánh giá và kiểm duyệt các mẫu thiết kế hình ảnh theo BST trước đi vào triển khai sản xuất Kết hợp với bộ phân nghiên cứu và sourcing chất liệu để lựa chọn NPL cho từng mẫu thiết kế Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ phận Thiết kế Kết hợp với bộ phận: Cung ứng,Lap, Mua hàng, kĩ thuật, QC để kiểm soát chất lượng của sản phẩm Giám sát và giải quyết những vấn đề của sản xuất liên quan đến thiết kế và ngoại quan của sản phẩm Tư vấn cho bộ phận Marketing, Khối kinh doanh về hình ảnh những vấn đề kỹ thuật liên quan đến ý tưởng, cấu tạo và chất lượng sản phẩm. Tham gia xây dựng các quy trình, quy định, tài liệu, biểu mẫu, ... của công ty. Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc PTSP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế/Kỹ thuật Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có khả năng lãnh đạo, lên kế hoạch và sắp xếp công việc tốt Am hiểu sâu về kiến thức thời trang, nguyên liệu vải, form dáng Chủ động và chịu được áp lực trong công việc Linh hoạt, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng) - Đối với Cấp Trưởng phòng thời gian làm việc linh động Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản. Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm. Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – team building ... Xét đánh giá định kỳ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc. Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều. các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng. Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado

